Обидва сьогоднішніх фігуранта "на бляхах" пропонуються набагато частіше, ніж з номерами української реєстрації. Звідки така популярність? Можливо вся справа в ціні? Або є ще щось, що робить ці машини популярними серед "евробляхеров"?

Ціни на Opel Vectra B "на бляхах" починаються від 1 000 доларів, Volkswagen Golf IV трохи дорожче, від 1 300 доларів. Але якщо мова про примірники у гідному стані, то тут ціни практично однакові – близько 2 000-2500 доларів.

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Кузов

По частині корозійної стійкості кузова Golf набагато міцніше свого сьогоднішнього візаві. Звичайно, на деяких машинах корозія зустрічається. Найчастіше нею пошкоджені стики передніх крил і порогів, задні колісні арки і нижні частини дверей.



І Вектра і Гольф "на бляхах" дуже часто пропонують в кузові універсал

Але в порівнянні з вектором, Гольф практично не іржавіє. Багато Opel Vectra B настільки поїдені корозією, що їх складно навіть підняти за допомогою домкрата або підйомника. У багатьох Vectra B корозія розгулялася настільки, що вразила навіть силові елементи кузова – пошкоджені склянки передніх амортизаторів впливають на розвал. Експлуатація машин з такими ушкодженнями вже не безпечна.

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Мотори

Переважна більшість Volkswagen Golf IV “на бляхах” пропонується в Україні з дизельними моторами об'ємом 1,9 л. Вони були кількох модифікацій і сильно відрізнялися між собою конструкційно. Детальніше про їх сильні і слабкі сторони можна прочитати тут.



Вдалі і невдалі дизельні мотори були на Вектрах і на Гольфах

На Opel Vectra B ставили дизеля об'ємом від 1,7 до 2,2 л. Деякі з цих агрегатів виявилися вельми надійними і донині працюють без будь-яких втручань. Але були і "примхливі" мотори, докладніше про які можна прочитати тут.

Трансмісія

Обидва автомобілі мають схожу проблему – дизельні мотори з механічною коробкою передач часто оснащували демпферними маховиками, які служать 100-150 тисяч кілометрів. Їх заміна – досить дорогий захід.

Але у трансмісії Vectra В є ще одне слабке місце – корпус диференціала. При великих пробігах він вимагає дорогого ремонту або ще більш дорогої заміни. У Golf IV подібні неприємності з механічними коробками трапляються набагато рідше.



Проблеми з механічними коробками передач у Vectra В виникають частіше

Такі самі проблеми і у автоматичних коробок – теча масла через сальники і прокладки призводить до падіння рівня масла і подальшого виходу з ладу автоматичної коробки передач. Якщо за герметичністю ”автомата” стежили, то, швидше за все, проблем з ним не буде.

Підвіска

Навіть на українських дорогах підвіска Golf IV зарекомендувала себе дуже добре. Те ж саме можна сказати і про Vectra В. Величезний вибір неоригінальних запчастин дозволяє вибирати між ціною і якістю витратних матеріалів. Задня підвіска обох авто вимагає обслуговування ще рідше.

Для обох автомобілів є величезний вибір неоригінальних витратних матеріалів для ходової частини

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Єдина відчутна перевага Golf – більш стійкі рідні пружини. Просівших гольфів набагато менше ніж занижених часом Вектра.

Електрика

Діагностика всіх електронних систем Golf можлива за допомогою "шнурка" вартістю 30-40 доларів і будь-якого ноутбука. З Vectra ситуація трохи складніше, але і проблеми з електрикою у Вектри виникають рідше, а з огляду на поширеність цього авто, вирішити їх зможе практично будь-який автоелектрик.

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Рекомендації Авто24

При відсутності корозійних пошкоджень кузова, Vectra може конкурувати з Golf практично на рівних. Але на ділі знайти Вектру з цілим, не проржавілим кузовом, не так просто. У Golf трапляються не надто вдалі мотори, але в цілому законодавець класу здається краще. У будь-якому випадку, вибираючи подібний автомобіль перш за все слід орієнтуватися на його стан, адже вкладати гроші в ремонт і відновлення авто "на бляхах" – не найкраща інвестиція.