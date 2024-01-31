Volvo Trucks виводить на ринок свою першу електричну вантажівку для транспортних операцій у міському середовищі: FM Low Entry стане у пригоді комунальним, будівельним, торговельним організаціям.

Багатогалузевий функціонал нової акумуляторної машини серії FM залежить від обраної надбудови. На тривісне шасі можна замовити як промтоварний чи ізотермічний кузов, так і бункер сміттєвоза з ущільнювачем ТБО, самоскидну чи бортову платформу.

Таке рішення буде до вподоби як мегаполісам, так і невеличким містам. Це тому, що попит на вантажівки з нульовим викидом вихлопних газів зростає не тільки на міжміських та міжнародних маршрутах, але й на короткому плечі місцевих перевезень.

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Цього разу виробник запропонував місту низькопідлогову вантажівку. У FM Low Entry відтепер водій має відмінну видимість і контроль довкілля. До речі, видимість зі сталими специфікаціями відповідає 5-зірковому стандарту Direct Vision Transport for London.

Чи не найбільше низка підлога сподобається експедиторам та робітникам: низький вхід і вихід дуже зручний в умовах постійних операційних зупинок. Це притаманно, як сміттєвозам, так і розвізним машинам маршрутного доставляння товарів продовольчої групи у великі та маленькі магазини.Таке рішення також вигідне екіпажам магазинного доставляння покупцям придбаних габаритних меблів чи побутової техніки.

"Ця вантажівка з нульовим рівнем викидів є чудовим доповненням до нашої електричної лінійки, ідеально підходить для міського транспорту та розроблена з думкою про водія. Автомобіль потужний, але водночас плавний і легкий у керуванні. Volvo FM Low Entry ідеально відповідає нашим амбіціям розширити електричну пропозицію, дозволяючи ще більшій кількості перевізхників зменшити транспортні викиди вуглецю", – пояснює президент Volvo Trucks Роджер Алм.

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Для комфортної роботи водія також додано систему Volvo Dynamic Steering. Вона сприяє легкому керуванню та знижує вібрації. Також йому допомагатиме вдосконалена система відеоспостереження Volvo.

Салон пропонується у трьох варіантах місць: водій + 0, водій + 1 або 3 пасажири. Три пасажирські сидіння розташованими трохи збоку й позаду робочого місця водія, вони не в полі зору водія і це дуже зручно – пасажири не заважають видимості, а отриманий простір для огляду мінімізує сліпі зони.

Силовий потенціал FM Low Entry доведено до 330 кВт / 448,6 к.с. Тут стоїть акумулятор із чотирьох батарей загальною місткістю 360 кВт. Цього достатньо для 200 кілометрів пробігу. Однак цю паспортну величину не варто вважати сталою, оскільки все залежить від завантаженості транспортного засобу, стилю і циклу водіння, рельєфу місцевості, температури навколишнього середовища тощо.

Для відновлення стану батареї потрібна зарядка від постійного струму на 250 кВт та 43 кВт від змінного струму.