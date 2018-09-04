Висока вірогідність, що це буде серійна версія Roadster.

Тесла розіслала запрошення своїм найпалкішим шанувальникам та клієнтам на спеціальну подію Grand Basel у Швейцарії. Захід відбудеться у цей четвер.

У запрошенні є таємниче зображення, у якому вгадується пофарбована у фірмовий червоний колір Tesla деталь кузову. Скоріш за все, на швейцарському автошоу американці представлять довгоочікуваний Tesla Roadster 2020.

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Друге покоління електричного кабріолета має прибути вже за два роки і концепт цього автомобіля ми вже бачили. Завдяки твіттам Ілона Маска ми навіть знаємо, що спорткар зможе розганятись до 100 км/год за 1,9 секунди і зможе похвалитися максимальною швидкістю понад 400 км/год. Керівник компанії також обіцяв запас ходу у 1000 км і якісь “10 ракетних реактивних двигунів” для спецверсії моделі.

Нещодавно шоумену та автоколекціонеру Джею Лєно вдалось навіть проїхатись у новому родстері, однак тест-драйв проводився на їздовому прототипі.

Тож можливо, вже завтра світу буде явлено нове покоління Tesla Roadster. Ми слідкуватимемо за перебігом подій у Швейцарії та розкажемо, чим виявиться теслівський сюрприз.

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