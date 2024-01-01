Через агресивну поведінку сусідів норвезька армія підсилилася корейськими гаубицями

Самохідки у кількості чотирьох одиниць прибули до Норвегії наприкінці лютого. Цим пакетом завершено постачання з 24 самохідних гаубиць K9 й боєприпасів до них за основною угодою та ще чотирьох K9 за додатковою, що була терміново укладена між Hanwha та Норвезьким агентством оборонних матеріалів (NDMA) в пікові дні війни між Україною та Росією восени 2022 року.

Нинішнім траншем реалізація довгострокового контракту закінчується. Разом з чотирма гаубицями до Норвегії доставлено боєприпаси K10. Про це повідомляє defence24.pl.

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Збройні сили Норвегії тепер мають 28 гаубиць K9 (K9A1) і 14 машин артилерійських боєприпасів K10. Вони замінять раніше використовувані M109A3GN гаубиці.

Демонтаж кріплення гаубиць у вантажному трюмі 200-метрового за довжиною автомобілевоза Morning Celesta. Фото: Mogens R. Mogensen

Кілька років тому на озброєнні перебували 14 М109, але їх вже повністю зняли з озброєння. Норвегія передала Україні щонайменше 23 (22+1) гаубиці цього типу.

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Наприкінці 2023 року Норвегія, Фінляндія та Республіка Корея підписали угоду про систему спільного використання запчастин для самохідних гаубиць K9 Thunder. Парк цих гармат в Європі зростає.

Нині найбільшим користувачем гаубиць К9 в Європі може стати Польща, в Збройних силах якої у кінцевому підсумку буде 364 самохідки (218 К9А1 і 146 К9ПЛ). Все це свідчить про те, що агресивні виклики Росії спонукали Європу серйозно взятися за посилення своїх оборонних можливостей.

На фоні гігантського океанського автомобілевоза гусеничні 47-тонні гаубиці К9 виглядають крихітками. Фото: Mogens R. Mogensen

K9 оснащений дизельним двигуном MTU MT 881 Ka-500 потужністю 1000 к.с., що випускається за німецькою ліцензією. При порожній масі 47 тонн він забезпечує максимальну швидкість 67 км/год і робочу дальність ходу 480 км. Очікується альтернативна силова установка з корейським двигуном STX SMV 1000 з такими ж характеристиками.

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Автоматична коробка передач Allison X1100-5A3 працює в парі з обома агрегатами. Тепер варіанти К9 різних варіантів знаходяться на озброєнні в таких країнах як Південна Корея, Туреччина, Польща, Індія, Норвегія, Естонія, Єгипет, Фінляндія та Австралія. У майбутньому до групи користувачів також приєднаються Румунія та В'єтнам.

Вивантажені на причал самохідні артустановки K9 Vidar. Фото: Mogens R. Mogensen

Південнокорейська самохідна 155-мм гаубиця CN98 зі стволом з різьбленням та довжиною 52 калібри (близько 8 метрів) розміщується в обертовій башті. При використанні осколково-фугасного снаряда з донним газогенератором дальність стрільби становить 40 км.

У далекобійних спеціальних боєприпасів ця величина може сягати понад 50 км. Запас бойових засобів становить 48 пострілів та метальних зарядів.