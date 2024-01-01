Из-за агрессивного поведения соседей норвежская армия усилилась корейскими гаубицами

Самоходки в количестве четырех единиц прибыли в Норвегию в конце февраля. Этим пакетом завершена поставка из 24 самоходных гаубиц K9 и боеприпасов к ним по основному соглашению и еще четырех K9 по дополнительному, что был срочно заключен между Hanwha и Норвежским агентством оборонных материалов (NDMA) в пиковые дни войны между Украиной и Россией осенью 2022 года.

Нынешним траншем реализация долгосрочного контракта заканчивается. Вместе с четырьмя гаубицами в Норвегию доставлены боеприпасы K10. Об этом сообщает defence24.pl.

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Вооруженные силы Норвегии теперь имеют 28 гаубиц K9 (K9A1) и 14 машин артиллерийских боеприпасов K10. Они заменят ранее используемые M109A3GN гаубицы.

Демонтаж крепления гаубиц в грузовом трюме 200-метрового по длине автомобилевоза Morning Celesta. Фото: Mogens R. Mogensen

Несколько лет назад на вооружении находились 14 М109, но их уже полностью сняли с вооружения. Норвегия передала Украине по меньшей мере 23 (22+1) гаубицы этого типа.

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В конце 2023 года Норвегия, Финляндия и Республика Корея подписали соглашение о системе совместного использования запчастей для самоходных гаубиц K9 Thunder. Парк этих пушек в Европе растет.

Сейчас крупнейшим пользователем гаубиц К9 в Европе может стать Польша, в Вооруженных силах которой в конечном итоге будет 364 самоходки (218 К9А1 и 146 К9ПЛ). Все это свидетельствует о том, что агрессивные вызовы России побудили Европу серьезно взяться за усиление своих оборонных возможностей.

На фоне гигантского океанского автомобилевоза гусеничные 47-тонные гаубицы К9 выглядят крохами. Фото: Mogens R. Mogensen

K9 оснащён дизельным двигателем MTU MT 881 Ka-500 мощностью 1000 л.с., выпускаемым по немецкой лицензии. При пустой массе 47 тонн он обеспечивает максимальную скорость 67 км/ч и рабочую дальность хода 480 км. Ожидается альтернативная силовая установка с корейским двигателем STX SMV 1000 с такими же характеристиками.

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Автоматическая коробка передач Allison X1100-5A3 работает в паре с обоими агрегатами. Теперь варианты К9 различных вариантов находятся на вооружении в таких странах как Южная Корея, Турция, Польша, Индия, Норвегия, Эстония, Египет, Финляндия и Австралия. В будущем к группе пользователей также присоединятся Румыния и Вьетнам.

Выгруженные на причал самоходные артустановки K9 Vidar. Фото: Mogens R. Mogensen

Южнокорейская самоходная 155-мм гаубица CN98 со стволом с резьбой и длиной 52 калибра (около 8 метров) размещается во вращающейся башне. При использовании осколочно-фугасного снаряда с донным газогенератором дальность стрельбы составляет 40 км.

У дальнобойных специальных боеприпасов эта величина может достигать более 50 км. Запас боевых средств составляет 48 выстрелов и метательных зарядов.