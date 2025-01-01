Через загорання одного електромобіля понад три тисячі машин пішли на дно разом з судном

Океанські глибини прийняли судно в міжнародних водах за 360 морських миль від суші. Воно лежить на глибині 5000 метрів. На такій глибині будь-які евакуаційні операції є дуже складними. Як запобіжний захід, на місці залишилися два рятувальні буксири, оснащені обладнанням для контролю забруднення.

За повідомленням trasportoeuropa.it, окрім автомобілів там в танкерних баках зберігається 350 тонн дизельного пального та 1530 тонн низькосірчаного мазуту.

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У полум'ї судно три тижні трималося на плаву. Спроби відбуксирувати його до порту для потужнішого гасіння пожежі виявилися марними, оскільки погода цьому не сприяла.

Morning Midas завдовжки 183 метри та валовою місткістю 46 800 тонн ходив під ліберійським прапором від імені китайської компанії Saic Anji Logistics для перевезення транспортних засобів з Китаю до Мексики. Судно 26 травня 2025 року вийшло з порту Яньтай, Китай, з кінцевим пунктом призначення в Ласаро-Карденас, Мексика, куди воно мало прибути 15 червня.

З 3048 транспортних засобів, завантажених у його трюми, 70 були повністю електричними, а 681 – гібридними. О 14:00 за місцевим часом 3 червня екіпаж помітив дим, що йшов з однієї з палуб судна, де зберігалися електромобілі. Судно в цей час перебувало приблизно за 300 морських миль на південний захід від острова Адак, Аляска. Вочевидь, вогонь від одного електромобіля поширився на інші машини й процес пішов…

Екіпаж негайно активував процедури аварійного пожежогасіння та застосував суднові системи боротьби з вогнем. Полум’я приборкали, але воно знову спалахнуло після того, як система гасіння вичерпала свої сили – характерна поведінка пожеж, спричинених літій-іонними акумуляторами, які важко загасити.

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Попри зусилля екіпажу, вогонь став неконтрольованим, що змусило капітана наказати людям покинути борт. Після евакуації екіпажу судно залишалося дрейфувати та горіти у північній частині Тихого океану, а вогонь продовжував поширюватися палубами судна. Через три тижні воно через критичний нахил перекинулося й затонуло.