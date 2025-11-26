Черговий китайський клон Tesla Semi - водневий Hybot H49 - став кращою вантажівкою року

Як це не дивно, але коронування гібридного автомобіля компанії Guangzhou Hybot Technology Co., Ltd Hybot H49 прийшло у співпраці практично з тим самим журі, члени якого днями в Європі визнали DAF XD Electric і XF Electric кращими з присвоєнням звання "Міжнародної вантажівки року 2026".

Таким чином модель футуристичного дизайну за такого визнання на національному рівні є заявкою не лише про входження Китаю до сегмента комерційних транспортних засобів на водні, але й на просування світовим ринком, у т.ч. європейським.

Водневе випередження конкурентів

Hybot H49 працює на електроводневих паливних елементах, що забезпечують близько 1000 км пробігу на одному заправленому баку водню. Цей показник вже офіційно доведений і визнаний експертами.

Також зафіксовано рекордний рівень низького споживання водню. На всіх етапах маршруту з різними рельєфними перепадами магістральний тягач з завантаженим напівпричепом показав витрати водню в межах < 7,1 кг / 100 км.

Нагородження відбулося в рамках міжнародної виставки комерційних автомобілів в Ухані. Фото: Hybot

Обтічні форми похилої конфігурації кузова показали наднизький коефіцієнт опору — 0,35, а значна частина конструкції виготовлена з вуглецевого волокна. Легко, але напрочуд міцно.

Завдяки цьому споряджена маса тривісного тягача становить лише 10 тонн. Для автомобілів такої розмірної групи й класу це дуже мало та вигідно.

Інтер’єр, який нікого не залишить байдужим

Салон Hybot H49 виглядає як суміш футуристичної кабіни та компактної квартири. Тут все є для комфортної роботи та відпочинку.

Що всередині:

холодильник, що висувається;

пральна машина;

кухонна стільниця замість пасажирського сидіння;

кермо без верхнього обідка;

центральний дисплей, який замінює традиційну панель приладів.

Всередині наче в малогабаритній квартирі – для роботи та відпочинку створено всі умови. Фото: Hybot

Цікаво, що пральні машини у вантажівках — не рідкість у Китаї. Це вже не перша модель з такою функцією, тож місцеві водії, ймовірно, цінують максимальну автономність у дорозі.

Не прототип, а вже робоча техніка

Вхід до кабіни тут через двері водія. Рішення цікаве, але практично повторює схему американської "близнючки" на акумуляторах Tesla Semi та китайської електричної Windrose V400.

Перші замовники вже експлуатують магістральні тягачі Hybot H49 без. Фото: Hybot

Зовні H49 може нагадувати концепт-кар, але це серійна модель, адже Hybot вже почав тягач продавати, перші магістральні тягачі вже е відправлено замовникам.

На півдні Китаю ці машини вже встигли подолати понад 700 000 км під час вантажоперевезень. Досвід реальної експлуатації і став ключовим фактором, що дозволив моделі отримати звання "Китайської вантажівки року 2026".