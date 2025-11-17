Під брендом австрійського Steyr вироблятимуть китайські вантажівки

Щоправда, нічого спільного з продуктами колишнього австрійського бренду ця машина мати не буде, оскільки її родовід тягнеться з Китаю. Окрім відеорозповіді про новачка європейського ринку на сторінці SuperPanther на каналі YouTube (див. відео внизу), про це розповідають два провідні ресурси – німецький verkehrsrundschau.de та польский 40ton.net.

Торік китайці та австрійці домовилися про партнерство (18 вересня 2024 року), а нинішнім літом новий бренд вантажівок SuperPanther уклав з виробничою компанією Steyr Automotive угоду про початок виробничого процесу.

Читайте також Наступ китайського автопрому на Європу пішов ще з одного напрямку

За домовленістю між сторонами, підписаною вищим керівництвом двох брендів, Steyr має відповідати за складання вантажівок SuperPanther для європейського ринку та за їх постачання місцевим клієнтам.

Важка "електричка" eTopas 600 вже засвітилася

Першою запланованою моделлю став тягач SuperPanther eTopas 600 з повністю електричним приводом, спальною кабіною з типовими європейськими розмірами та запасом ходу приблизно 500 кілометрів. Це практично однаково з потенціалом пробігу Mercedes eActros 600 або Volvo FH 600 Electric.

Магістральний тягач SuperPanther eTopas 600 на тест-драйві спеціалізованих видань. Скриншот: Авто24

Магістральний тягач трохи відрізняється від торішньої версії, показаної на міжнародній виставці IAA Transportation 2024 Hannover (див відео нижче). В першу чергу впадає в око інша решітка.

Акумулятор LFP загальною місткістю 621 кВт-год, розрахований на забезпечення терміну служби з пробігом 1,8 мільйона кілометрів. Система працює від напруги 876 вольтів, що забезпечує швидку зарядку та високу ефективність приводної системи.

Зарядка здійснюється через інтерфейс потужністю до 400 кВт або через два слоти загальною потужністю 660 кВт. В останньому випадку зарядка від 20 до 80 відсотків має тривати близько 38 хвилин.

Читайте також Впровадження високих податків в ЄС на китайські авто не змінить ситуацію

Це відповідає приблизній швидкості зарядки 9,5 кВт-год/хв, це дуже гарний результат. Найкращі легкові автомобілі з системами на 800 вольт мають енергоспоживання нижче 4 кВт-год/хв. Також буде доступне додаткове підключення до системи зарядки Megawatt Charging System (MCS).

Superpanther eTopas 600 за дизайном ніби поєднує стилістичні елементи кількох європейських виробників. Фото: SuperPanther

Китайські "австрійці" схожі рисами з eActros 600 та FH 600

Розробники звертають увагу на деякі технічні особливості, як от інтегрований високовольтний контролер, розроблений SuperPanther. Він працює на напрузі 876 вольтів та використовує високоенергоефективні карбід-кремнієві напівпровідники.

Окрім двох електродвигунів, тягач має ще й двоступеневу коробку передач. Фото: SuperPanther

Складається з перетворювача постійного струму в постійний та перетворювача змінного струму в постійний струм. Цей компонент забезпечує до 346 кВт для одного синхронного двигуна з постійними магнітами та може живити три електродвигуни потужністю понад один мегават.

eTopas 600 буде двомоторним

Австрійсько-китайський тягач оснащений системою приводу 4x2 з двома електродвигунами. Кожен двигун забезпечує номінальну потужність 197 кВт та максимальну потужність 346 кВт.

Читайте також У Китаї вже кожна четверта важка вантажівка електрифікована: інфографіка

Комбінована система з двома двигунами, розроблена SuperPanther, може похвалитися загальною номінальною потужністю 394 кВт та максимальною потужністю 692 кВт. Крім того, автомобіль оснащений наднизькотемпературним тепловим насосом SuperPanther, призначеним для ефективної роботи навіть за температур до -30°C.

Китайська версія не знає, що таке зовнішні дзеркала, тут все як у Європі – камери, дисплеї. Скриншот: Авто24

Серійне виробництво eTopas 600 планується розпочати наприкінці 2025 року на заводі Steyr в Австрії. У продаж акумуляторна важка вантажівка з повністю електричним приводом надійде європейським споживачам у 2026 році.

Поки зроблено передсерійні машини, що вже тестуються європейськими дорогами, в основному у Австрії та Німеччині. Про ціну поки нічого не сказано.