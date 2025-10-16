Чому повстали транспортники ЄС

З-поміж авторів звернення підписи на спільно узгодженому документі поставили керівники IRU, CLECAT, Європейської ради вантажовідправників та Глобального альянсу холодового ланцюга. Список підписантів оголосив ресурс transport-online.nl.

У листі до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн очільники згаданих спільнот висловили повну підтримку кліматичних цілей ЄС, але попереджають, що зумовлені попитом зобов'язання спотворюють ринковий процес і створюють непотрібний тиск на перевізників і вантажовідправників.

Читайте також Електричні вантажівки знову звільняють від плати за проїзд

"Не купуйте транспортні засоби, якими ви не можете користуватися"

“Ми поділяємо кліматичні цілі ЄС. Але справжній прогрес відбувається завдяки створенню правильних умов, а не каральним зобов'язанням”, – сказала виконавча директорка IRU EU Ралука Маріан.

Обов'язкові цілі закупівлі не зроблять автомобільний транспорт більш екологічним. Ніхто не купує транспортні засоби, які не придатні для використання або які призвели б до банкрутства компанії. Перехід має бути справедливим, здійсненним та економічно обґрунтованим».

Читайте також Німецькі виробники автозапчастин та комплектуючих звітують про серйозні збитки

Зростання всупереч перешкодам

Попри зниження обсягів продажу великовантажних автомобілів, реєстрація вантажівок з нульовим рівнем викидів у ЄС зросла на початку 2025 року. Це свідчить про те, що сектор прогресує там, де дозволяють умови. Однак основними перешкодами залишаються обмежена мережа зарядних станцій, недостатня пропускна здатність електромережі та високі закупівельні ціни транспортних засобів.

Звідси випливає, що зобов'язання купівлі або використання акумуляторного транспорту ляжуть надто важким тягарем на малі та середні підприємства (МСП) та мікропідприємства, що складають понад 95 відсотків із приблизно 600 000 автомобільних перевізників у Європі. Ці компанії мають найменше можливостей для поглинання зайвих витрат.

Підписанти вказують на конкретні технічні та операційні виклики в таких секторах, як рефрижераторний транспорт, будівельна логістика та хімічний транспорт. Єдине зобов'язання було б недоцільним і економічно шкідливим для цих сегментів.

Читайте також Iveco Daily стала двопаливною: на біогазі та спирті

Заклик до альтернативних заходів

У своїх висновках та пропозиціях керівники згаданих структур запропонували реальні інструменти допомоги галузі. З-поміж наведених прикладів та аргументів IRU, CLECAT, Європейська рада вантажовідправників та Глобальний альянс холодового ланцюга виступають за:

Цільові субсидії на закупівлі, щоб зробити вантажівки з нульовим рівнем викидів доступнішими.

Прискорені інвестиції як у депо, так і в громадську зарядну інфраструктуру.

Узгоджена структура фінансування, в якій доходи від таких інструментів, як Директива Eurovignette та ETS 2, безпосередньо повертаються назад для забезпечення сталого розвитку автомобільного транспорту.