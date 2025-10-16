Почему восстали транспортники ЕС

Среди авторов обращения подписи на совместно согласованном документе поставили руководители IRU, CLECAT, Европейского совета грузоотправителей и Глобального альянса холодовой цепи. Список подписантов огласил ресурс transport-online.nl.

В письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен руководители упомянутых сообществ выразили полную поддержку климатических целей ЕС, но предупреждают, что обусловленные спросом обязательства искажают рыночный процесс и создают ненужное давление на перевозчиков и грузоотправителей.

"Не покупайте транспортные средства, которыми вы не можете пользоваться"

“Мы разделяем климатические цели ЕС. Но настоящий прогресс происходит благодаря созданию правильных условий, а не карательным обязательствам”, – сказала исполнительный директор IRU EU Ралука Мариан.

Обязательные цели закупки не сделают автомобильный транспорт более экологичным. Никто не покупает транспортные средства, которые не пригодны для использования или которые привели бы к банкротству компании. Переход должен быть справедливым, осуществимым и экономически обоснованным".

Рост вопреки препятствиям

Несмотря на снижение объемов продаж большегрузных автомобилей, регистрация грузовиков с нулевым уровнем выбросов в ЕС выросла в начале 2025 года. Это свидетельствует о том, что сектор прогрессирует там, где позволяют условия. Однако основными препятствиями остаются ограниченная сеть зарядных станций, недостаточная пропускная способность электросети и высокие закупочные цены транспортных средств.

Отсюда следует, что обязательства покупки или использования аккумуляторного транспорта лягут слишком тяжелым бременем на малые и средние предприятия (МСП) и микропредприятия, составляющих более 95 процентов из примерно 600 000 автомобильных перевозчиков в Европе. Эти компании имеют меньше возможностей для поглощения лишних расходов.

Подписанты указывают на конкретные технические и операционные вызовы в таких секторах, как рефрижераторный транспорт, строительная логистика и химический транспорт. Единое обязательство было бы нецелесообразным и экономически вредным для этих сегментов.

Призыв к альтернативным мерам

В своих выводах и предложениях руководители упомянутых структур предложили реальные инструменты помощи отрасли. Среди приведенных примеров и аргументов IRU, CLECAT, Европейский совет грузоотправителей и Глобальный альянс холодовой цепи выступают за:

Целевые субсидии на закупки, чтобы сделать грузовики с нулевым уровнем выбросов доступными.

Ускоренные инвестиции как в депо, так и в общественную зарядную инфраструктуру.

Согласованная структура финансирования, в которой доходы от таких инструментов, как Директива Eurovignette и ETS 2, непосредственно возвращаются для обеспечения устойчивого развития автомобильного транспорта.