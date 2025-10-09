Iveco Daily стала двухтопливной: на биогазе и спирте

Прототип этого 7,2-тонного автомобиля появился на дорогах Бразилии. Его особенность в том, что использует в качестве топлива не дизель, а сразу два альтернативных вида. Об эксклюзивной машине в деталях рассказывает cnnbrasil.com.br.

“С этанолом модель продемонстрировала производительность, эквивалентную дизелю” – сказал Марсио Кверичелли, президент Iveco в Латинской Америке.

Двигатель разбавленный спирт не признает

В одном случае для работы ДВС используется сжатый биогаз, полученный из отходов. В другом двигатель потребляет этиловый спирт, полученный, например, из сахарного тростника или кукурузы, то есть возобновляемых источников энергии.

Прототип Daily Multifuel дебютирует как экологическое решение для городского транспорта, сохраняя надежность линейки Daily. Фото: Iveco в Латинской Америке

Daily Multifuel обеспечивает хорошие ходовые и тяговые характеристики, заправляясь любым из этих двух доступным топливом. Правда, есть проблема – разведенный водой этиловый спирт двигатель не признает из-за уменьшенного октанового числа.

Предложение Iveco не заменяет электромобили, а служит альтернативой в ситуациях, когда электрификация сталкивается с ограничениями инфраструктуры. Фото: Iveco в Латинской Америке

К чему искровое зажигание капризно

Установленный в упомянутом выше Daily 3-литровый двигатель с искровым зажиганием и мощностью 135 лошадиных сил является стандартным в комплектации. Его версии под потребление природного газа (СПГ) также не редкость.

Заправлять такой двигатель биогазом, полученным из биосырья, также предусмотрено паспортом производителя. Это – экологически чистое топливо, что относительно солярки уменьшает выбросы CO 2 примерно на 95% процентов.

Daily Multifuel разрабатывается в версиях от 3,5 до 7,2 тонны и использует трехлитровый двигатель FPT Industrial F1C с приложением на две системы впрыска. Фото: Iveco в Латинской Америке

Правда, биогаз есть не везде. Именно поэтому инженеры Iveco внесли изменения в силовой агрегат, топливную систему и адаптировали двигатель для работы на чистом этиловом спирте. Для тестирования выбрано Бразилию, где сырья для такого продукта достаточно. Относительно дизельного топлива этиловый спирт уменьшает выбросы CO 2 примерно на 70 процентов.

"Работая на этаноле, двигатель уменьшает выбросы CO₂ в три раза по сравнению с дизельным топливом. С биометаном этот показатель почти в десять раз ниже, чем у дизельного топлива", – сказал Эдуардо Оливейра, генеральный директор по инженерии в Латинской Америке компании Iveco Group.

Редакция Авто24 решила уточнить соотношение экологичности спирта и биогаза к солярке и выяснила, что преимущества для окружающей среды там действительно значительные. Так вот: дизельное топливо выбрасывает 86,5 гCO₂/МДж, этанол уменьшает этот показатель до 28,5 гCO₂/МДж, а биометан – до 9,38 гCO₂/МДж.

Конфликтуют ли биогаз и спирт

Для результативной работы на этиловом спирте и биогазе разработчикам пришлось комплектовать двигатель двумя разными системами впрыска. Одна система создана для биогаза, а другая – для спирта. В соответствии с этим, внедрены две разные системы хранения горючего.

Спиртовой бак установили с правой стороны рамы, а кассету с газовыми баллонами – слева и на заднем свесе. Фото: Iveco в Латинской Америке

Заправочные горловины баков также в двойном исполнении. Для газового бака крышку следует открутить у двери водителя, а для спирта с другой стороны – у двери пассажира. Визуально баки обозначили. Для газовых баллонов оставили желтый цвет, а для этилового спирта – зеленый.

Двухсистемный впрыск обеспечивает большую универсальность заправки, сохраняя для коммерческого применения уровни мощности крутящего момента

Какой спирт пригоден для употребления

Запрета не существует: этиловый спирт можно употреблять без безопасности для здоровья, но при условии, что это пищевой этанол, изготовлен для производства спиртных напитков и целого ряда пищевых продуктов.

А вот метиловый спирт, применяемый для производства красок и растворителей, для употребления запрещен. При потреблении 10 мл технического спирта наступит слепота, при 50 мл метанола – может произойти летальный исход.

Почему в Украине это авто не приживется

В Украине сырья для изготовления спирта достаточно. Это не только упомянутая выше кукуруза, но и картофель, пшеница. В свое время каждая область по обе стороны Днепра имела по три-четыре спиртзавода. Технологии сохранились, производственные мощности можно восстановить, но для моторного топлива этого мало.

Просто украинские водители еще не созрели к использованию этилового спирта в баках автомобилей. Имея в таком количестве пищевой продукт, мало кто откажется слить себе в бутылку из-под кока-колы на выходной каких-то литр или полтора "горючего".