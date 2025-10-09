Iveco Daily стала двопаливною: на біогазі та спирті

Прототип цього 7,2-тонного автомобіля з'явився на дорогах Бразилії. Його особливість в тому, що використовує не дизель, а одразу два альтернативні види. Про ексклюзивну машину в деталях розповідає cnnbrasil.com.br.

“З етанолом модель продемонструвала продуктивність, еквівалентну дизелю” – сказав Марсіо Кверічеллі, президент Iveco у Латинській Америці.

Читайте також Iveco Daily став далекобійником і мало схожим на оригінал

Двигун розведений спирт не визнає

В одному випадку для роботи ДВЗ використовується стиснений біогаз, отриманий з відходів. В іншому двигун споживає етиловий спирт, отриманий, наприклад, з цукрової тростини чи кукурудзи, тобто відновлювальних джерел енергії.

Прототип Daily Multifuel дебютує як екологічне рішення для міського транспорту, зберігаючи надійність лінійки Daily. Фото: Iveco у Латинській Америці

Daily Multifuel забезпечує гарні ходові та тягові характеристики, заправляючись будь-яким з цих двох доступним пальним. Щоправда, є проблема – розведений водою етиловий спирт двигун не визнає через зменшене октанове число.

Читайте також Повнопривідні Iveco Daily з посиленим захистом кабіни відправили не на фронт, а у глухий ліс

Пропозиція Iveco не замінює електромобілі, а слугує альтернативою в ситуаціях, коли електрифікація стикається з обмеженнями інфраструктури. Фото: Iveco у Латинській Америці

Читайте також Iveco Daily возитимуть на собі поліклініку

До чого іскрове запалення примхливе

Встановлений у згаданому вище Daily 3-літровий двигун з іскровим запалюванням та потужністю 135 кінських сил є стандартним в комплектації. Його версії під споживання природного газу (СПГ) також не дивина.

Заправляти такий двигун біогазом, отриманим з біосировини, також передбачено паспортом виробника. Це – екологічно чисте паливо, що відносно солярки зменшує викиди CO 2 приблизно на 95% відсотків.

Daily Multifuel розробляється у версіях від 3,5 до 7,2 тонни та використовує трилітровий двигун FPT Industrial F1C з додатком на дві системи впорскування. Фото: Iveco у Латинській Америці

Щоправда, біогаз є не повсюди. Саме тому інженери Iveco внесли зміни в силовий агрегат, паливну систему та адаптували двигун для роботи на чистому етиловому спирті. Для тестування вибрано Бразилію, де сировини для такого продукту достатньо. Відносно дизельного пального етиловий спирт зменшує викиди CO 2 приблизно на 70 відсотків.

Читайте також Iveco перейшла на електричні та водневі вантажівки: новинки автосалону в Ганновері

"Працюючи на етанолі, двигун зменшує викиди CO₂ утричі порівняно з дизельним пальним. З біометаном цей показник майже вдесятеро нижчий, ніж у дизельного пального", – сказав Едуардо Олівейра, генеральний директор з інженерії в Латинській Америці компанії Iveco Group.

Редакція Авто24 вирішила уточнити співвідношення екологічності спирту та біогазу до солярки й з'ясувала, що переваги для навколишнього середовища там дійсно значні. Так от: дизельне пальне викидає 86,5 гCO₂/МДж, етанол зменшує цей показник до 28,5 гCO₂/МДж, а біометан – до 9,38 гCO₂/МДж.

Чи конфліктують біогаз і спирт

Для результативної роботи на етиловому спирті та біогазі розробникам довелося комплектувати двигун двома різними системами впорскування. Одна система створена для біогазу, а інша - для спирту. Відповідно до цього, впроваджено дві різні системи зберігання пального.

Спиртовий бак встановили з правого боку рами, а касету з газовими балонами — ліворуч та на задньому звисі. Фото: Iveco у Латинській Америці

Заправні горловини баків також в подвійному виконанні. Для газового бака кришку слід відкрутити біля дверей водія, а для спирту з іншого боку — біля дверей пасажира. Візуально баки позначили. Для газових балонів залишили жовтий колір, а для етилового спирту – зелений.

Читайте також Бензин зі спиртом на всіх АЗС: які ризики для українців з 1 травня

Двосистемне впорскування забезпечує більшу універсальність заправки, зберігаючи для комерційного застосування рівні потужності крутного моменту

Який спирт придатний для вживання

Заборони не існує: етиловий спирт можна вживати без безпеки для здоров'я, але за умови, що це харчовий етанол, виготовлений для виробництва спиртних напоїв та цілого ряду харчових продуктів.

А ось метиловий спирт, що застосовують для виробництва фарб та розчинників, для вживання заборонений. При споживанні 10 мл технічного спирту настане сліпота, при 50 мл метанолу – може статися летальний випадок.

Чому в Україні це авто не приживеться

В Україні сировини для виготовлення спирту достатньо. Це не лише згадана вище кукурудза, але й картопля, пшениця. Свого часу кожна область по обидві сторони Дніпра мала по три-чотири спиртзаводи. Технології збереглися, виробничі потужності можна відновити, але для моторного пального цього мало.

Просто українські водії ще не дозріли до використання етилового спирту в баках автомобілів. Маючи в такій кількості харчовий продукт, мало хто відмовиться злити собі в пляшку з-під кока-коли на вихідний якихось літер-півтора "пального".