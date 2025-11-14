Чому Scania планує перейти на електричні авто, але випробовує водневі

Таким чином Scania увійшла в сегмент важких вантажних автомобілів, у який вона раніше вірила мало: магістральний тягач на водневому паливі з технологією паливних елементів вже тестується у норвезького клієнта.

Scania твердо налаштувалася на розвиток електричного транспорту. Як йдеться в релізі на сайті виробника, у рамках прийнятої програми Pilot Partner розпочалося тестування різних екологічно чистих силових агрегатів в реальних умовах з вибраною групою клієнтів.

Дійшла черга і до силових водневих агрегатів з технологією паливних елементів. Якщо сказати простіше, то паливні елементи можна назвати невеликою електростанцією, що виробляє електроенергію з водню. Електрика використовується для живлення електродвигунів транспортного засобу, які є такими ж, як і в електричній вантажівці.

Scania назвала норвезького клієнта для тесту

На виставці Transport.CH у Берні компанія Scania заявила про співпрацю з норвезькою логістичною компанією ASKO Norge AS, що давно прагне сталого розвитку. Там водневі вантажівки з паливними елементами вже проходять випробування у щоденній експлуатації. Мета: отримати більше інформації про технічні характеристики, можливості розгортання та комерційний потенціал.

Попри те, що водневі вантажівки виробника ще не доступні для замовлення, вони є частиною програми Pilot Partner й активно випробовуються вибраними перевізниками. Ця програма дозволяє компаніям впроваджувати нові технології на ранній стадії, щоб отримати досвід.

За словами Тоні Сандберга, відповідального за Scania Pilot Partner, реальні випробування дають цінну інформацію. Фото: Scania

Запас ходу до 1000 кілометрів

Пілотна вантажівка, яку Scania впроваджує у партнерстві з ASKO, поєднує електричний силовий агрегат Scania з водневою системою.

Початкові результати показують запас ходу приблизно до 1000 кілометрів на одному баку. Єдиним викидом є водяна пара. Співпраця з ASKO має на меті продемонструвати потенціал водню у щоденних логістичних операціях.

Йорн Арвід Ендресен, генеральний директор ASKO Midt, розглядає пілотний проект як спосіб тестування рішень, одночасно впливаючи на їх розвиток.

Що тестує Scania

Ініціатива Pilot Partner існує з 2021 року та зосереджена на випробуванні різних силових агрегатів:

Акумуляторна електрична техніка (стратегічний напрямок Scania)

Електричні вантажівки з подовжувачем запасу ходу;

Альтернативи, такі як технологія водневих паливних елементів.

Випробовуючи ці технології на своїх клієнтах, Scania прагне дізнатися, як вони працюють за різних умов експлуатації. Отримані знання мають допомогти в подальшому вдосконаленні майбутніх продуктів і підтримати клієнтів у їхньому власному переході до зниження викидів CO₂ у транспортному секторі.

Воднева версія магістрального тягача для проєкту Scania Pilot Partner. Фото: Scania

Scania лишається прихильницею прямої електрифікації

"Випробування водневого транспортного засобу не змінює стратегію Scania щодо декарбонізації транспортної системи, яка залишається зосередженою на прямій електрифікації. Однак це одне з кількох випробувань, що проводяться в рамках програми Pilot Partner, щоб зрозуміти, як працюють різні енергоносії та силові агрегати", – заявили менеджери Scania.