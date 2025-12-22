Чотири викрадені авто допомогли поліції знайти сотні інших

У рамках скоординованої дії під назвою Project CHICKADEE було повернуто 306 транспортних засобів загальною вартістю близько 25 мільйонів доларів, пише Carscoops. Операцію очолювала поліція провінції Онтаріо (OPP), залучивши до співпраці декілька федеральних структур.

Початком розслідування став серпень 2023 року, коли в Торонто знайшли чотири автомобілі, підготовлені до експорту. Сліди швидко привели до компаній-експедиторів, які відігравали ключову роль у схемі. Надалі правоохоронці перевірили морські контейнери в портах Монреаля, Ванкувера та Галіфакса, зупинивши переправлення авто за кордон ще до їхнього відправлення.

Розгалужені зв’язки та міжнародний слід

Слідство встановило, що мережа мала міжнародне охоплення та контакти з транснаціональними злочинними угрупованнями. Ордери на обшук, виконані восени 2025 року, охопили десятки приватних і промислових об’єктів у Онтаріо та Квебеку. У підсумку було вилучено зброю, перероблені автомобілі з підробленими VIN-кодами, навантажувальну техніку, електронні пристрої для перепрограмування ключів, номерні знаки, понад 220 тисяч канадських доларів готівкою та інше майно.

Куди прямували викрадені машини

Поліція не уточнює конкретні моделі повернутих авто, однак підтверджує: більшість транспортних засобів мали бути відправлені до Африки та на Близький Схід. Важливу роль у розкритті фінансових шляхів схеми відіграла FINTRAC — канадська служба фінансової розвідки. Наразі прокуратура також розслідує прибутки, отримані злочинним шляхом.

Підозрювані та офіційна реакція

У справі фігурують 20 осіб, яким висунуто загалом 134 звинувачення згідно з Кримінальним кодексом, Митним законом та Законом про канабіс. Комісар OPP Томас Карріке назвав операцію «значною перемогою проти організованого викрадення автомобілів в Онтаріо» та підкреслив, що вона надсилає чіткий сигнал злочинцям: провінція не дозволить використовувати себе як джерело незаконного прибутку.

Що далі?

Операція безумовно вдарила по організованих злочинних мережах та тимчасово сповільнила потік викрадених автомобілів. Проте головне питання залишається відкритим: чи вдасться канадській владі зберегти цей успіх і продовжити тиск, чи злочинці адаптуються та змінять тактику. Одне зрозуміло вже зараз — боротьба з міжнародними автомобільними крадіжками набуває нового масштабу.