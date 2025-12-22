Четыре угнанных авто помогли полиции найти сотни других

В рамках скоординированного действия под названием Project CHICKADEE было возвращено 306 транспортных средств общей стоимостью около 25 миллионов долларов, пишет Carscoops. Операцию возглавляла полиция провинции Онтарио (OPP), привлекая к сотрудничеству несколько федеральных структур.

Началом расследования стал август 2023 года, когда в Торонто нашли четыре автомобиля, подготовленные к экспорту. Следы быстро привели к компаниям-экспедиторам, которые играли ключевую роль в схеме. В дальнейшем правоохранители проверили морские контейнеры в портах Монреаля, Ванкувера и Галифакса, остановив переправку авто за границу еще до их отправки.

Разветвленные связи и международный след

Следствие установило, что сеть имела международный охват и контакты с транснациональными преступными группировками. Ордера на обыск, выполнены осенью 2025 года, охватили десятки частных и промышленных объектов в Онтарио и Квебеке. В итоге было изъято оружие, переделанные автомобили с поддельными VIN-кодами, погрузочную технику, электронные устройства для перепрограммирования ключей, номерные знаки, более 220 тысяч канадских долларов наличными и другое имущество.

Куда направлялись угнанные машины

Полиция не уточняет конкретные модели возвращенных авто, однако подтверждает: большинство транспортных средств должны были быть отправлены в Африку и на Ближний Восток. Важную роль в раскрытии финансовых путей схемы сыграла FINTRAC - канадская служба финансовой разведки. Сейчас прокуратура также расследует доходы, полученные преступным путем.

Подозреваемые и официальная реакция

В деле фигурируют 20 человек, которым предъявлено всего 134 обвинения согласно Уголовному кодексу, Таможенным законом и Законом о каннабисе. Комиссар OPP Томас Каррике назвал операцию "значительной победой против организованного угона автомобилей в Онтарио" и подчеркнул, что она посылает четкий сигнал преступникам: провинция не позволит использовать себя как источник незаконной прибыли.

Что дальше?

Операция безусловно ударила по организованным преступным сетям и временно замедлила поток угнанных автомобилей. Однако главный вопрос остается открытым: удастся ли канадским властям сохранить этот успех и продолжить давление, или преступники адаптируются и изменят тактику. Одно понятно уже сейчас - борьба с международными автомобильными кражами приобретает новый масштаб.