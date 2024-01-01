Правоохранители обнаружили масштабную схему перепродажи подержанных автомобилей в Европе

Объединенные меры литовской и немецкой администрации обнаружили масштабную схему перепродажи подержанных автомобилей в Европе. Около 16 000 автомобилей было ввезено преступной группой из США и Канады в Европу с 2020 года. Не уплачены налоги на сумму более 31 млн евро. Автомобили с критическими повреждениями и серьезными рисками проданы в странах Европы.

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Мошенники действовали во многих странах Европы

Правительство Литвы сообщило, что преступная группа действовала в нескольких странах Европы: Германии, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Венгрии, Украине, Португалии, Нидерландах и Бельгии.

По данным правоохранителей, начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов. Сейчас расследование выявило, что ввезенные автомобили ремонтировали некачественно, а вместо подушек безопасности “монтировали” лоскуты ткани или одежды. Несколько транспортных средств обнаружено в Германии и изъято с дорог, но точное количество опасных автомобилей в использовании все еще неизвестно.

Скрытые повреждения –– до сих пор распространенное явление в Восточной Европе

Данные компании carVertical, занимающаяся исследованием истории автомобилей, указывают, что трансграничные операции с подержанными автомобилями, на которые приходится 1 из 20 продаж в Европе, особенно подвержены аферам. Ежегодное исследование Индекса прозрачности рынка, проведенное carVertical, показало, что наименее прозрачные страны - это Украина, Латвия, Литва, Румыния и Эстония. Значительная доля автомобилей со скрученным пробегом и повреждениями, старение автопарка и объем импорта привели к тому, что рынки считают крайне непрозрачными и рискованными.

Восточноевропейские потребители обычно имеют более низкую покупательную способность по сравнению с западноевропейскими. Как следствие, высоким спросом пользуются дешевые подержанные автомобили, а не новые. Импортеры и дилеры пользуются этим, ввозя старые или поврежденные автомобили из богатых стран Европы или США и продавая их по более низким ценам.

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Данные carVertical также указывают, что около 7,2% автомобилей, ввезенных в Европу, происходят из США. Значительная часть из них - это поврежденные транспортные средства со страховых аукционов, которые часто ремонтируют кое-как и перепродают по привлекательным ценам.

Статистика и случаи мошенничества подчеркивают важность проверки истории автомобиля, ведь желаемое транспортное средство может иметь серьезные риски из-за прошлых повреждений.

“Автомобиль получает повреждения в одной стране, дешево ремонтируется и продается в другой. В Европу из США импортируют транспортные средства после серьезных аварий. Отчет об истории может выяснить, какие детали повреждены и сколько стоил ремонт. Этими данными можно поделиться с сервисным центром, чтобы механики могли тщательно проверить ремонт деталей”, - объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical.

Западноевропейские страны несут большие потери

Скрытые повреждения - не единственный вид афер, к которому прибегают перекупщики. В марте 2025 года компания carVertical подсчитала, что аферы с пробегом стоили странам Европы около 5,3 млрд евро ежегодно - даже по консервативному сценарию. Реальные убытки могут быть еще больше, ведь многие случаи остаются невыявленными.

Несмотря на то, что махинации с одометром является серьезной проблемой, что стоит экономике Европы миллиарды евро ежегодно, решения определенных правительств более благоприятны для нечестных продавцов, чем для покупателей. Это связано с фрагментарной реализацией общего регламента защиты данных, правами доступа к субъектам данных, проблемами трансграничного обмена данными и другими трудностями, которые затрудняют покупателям доступ к истории желаемого автомобиля.

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“Сегодня важные данные об истории транспортных средств - пробег, аварии, владельцы, VIN-коды - содержатся национальными и частными корпорациями (производители, базы данных), что создает идеальные условия для трансграничных махинаций”, - заявляет Рокас Медонис, Генеральный директор carVertical.

Последние исследования также обнаружили, что, несмотря на значительную распространенность афер с одометром, их финансовые последствия имеют большее влияние в Западной Европе, чем в Восточной Европе.

Оценивая количество автомобилей, проверенных компанией carVertical, их среднюю рыночную стоимость и уровень мошенничества в каждой стране, исследования подсчитало, что Великобритания ежегодно теряет из-за аферы с одометром около 1,4 млрд евро, Франция - 1,15 млрд евро, а Германия - 1,1 млрд евро.