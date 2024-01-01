Правоохоронці виявили масштабну схему перепродажу вживаних автомобілів у Європі

Об’єднані заходи литовської та німецької адміністрації виявили масштабну схему перепродажу вживаних автомобілів у Європі. Близько 16 000 автомобілів було ввезено злочинною групою зі США та Канади в Європу з 2020 року. Не сплачені податки на суму понад 31 млн євро. Автомобілі з критичними пошкодженнями та серйозними ризиками продані в країнах Європи.

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Шахраї діяли в багатьох країнах Європи

Уряд Литви повідомив, що злочинна група діяла в кількох країнах Європи: Німеччині, Литві, Латвії, Естонії, Румунії, Угорщині, Україні, Португалії, Нідерландах та Бельгії.

За даними правоохоронців, розпочато досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків. Наразі розслідування виявило, що ввезені автомобілі ремонтували неякісно, а замість подушок безпеки “монтували” клапті тканини чи одягу. Кілька транспортних засобів виявлено в Німеччині та вилучено з доріг, але точна кількість небезпечних автомобілів у використанні все ще невідома.

Приховані пошкодження –– досі поширене явище у Східній Європі

Дані компанії carVertical, яка займається дослідженням історії автомобілів, вказують, що транскордонні операції з уживаними автомобілями, на які припадає 1 з 20 продажів у Європі, особливо схильні до афер. Щорічне дослідження Індексу прозорості ринку, проведене carVertical, показало, що найменш прозорі країни — це Україна, Латвія, Литва, Румунія та Естонія. Значна частка автомобілів зі скрученим пробігом і пошкодженнями, старіння автопарку та обсяг імпорту призвели до того, що ринки вважають вкрай непрозорими й ризикованими.

Східноєвропейські споживачі зазвичай мають нижчу купівельну спроможність порівняно із західноєвропейськими. Як наслідок, високий попит мають дешеві вживані автомобілі, а не нові. Імпортери й дилери користуються цим, ввозячи старі чи пошкоджені автомобілі з багатших країн Європи чи США та продаючи їх за нижчими цінами.

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Дані carVertical також вказують, що близько 7,2 % автомобілів, ввезених до Європи, походять зі США. Значна частина з них — це пошкоджені транспортні засоби зі страхових аукціонів, які часто ремонтують абияк і перепродають за привабливими цінами.

Статистика й випадки шахрайства підкреслюють важливість перевірки історії автомобіля, адже бажаний транспортний засіб може мати серйозні ризики через минулі пошкодження.

“Автомобіль отримує пошкодження в одній країні, дешево ремонтується та продається в іншій. В Європу зі США імпортують транспортні засоби після серйозних аварій. Звіт про історію може з'ясувати, які деталі пошкоджені та скільки коштував ремонт. Цими даними можна поділитися із сервісним центром, щоб механіки могли ретельно перевірити ремонт деталей”, — пояснює Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical.

Західноєвропейські країни зазнають більших втрат

Приховані пошкодження — не єдиний вид афер, до якого вдаються перекупники. У березні 2025 року компанія carVertical підрахувала, що афери з пробігом коштували країнам Європи близько 5,3 млрд євро щороку — навіть за консервативним сценарієм. Реальні збитки можуть бути ще більшими, адже чимало випадків залишаються невиявленими.

Попри те, що махінації з одометром є серйозною проблемою, що коштує економіці Європи мільярди євро щороку, рішення певних урядів сприятливіші для нечесних продавців, ніж для покупців. Це пов'язано з фрагментарною реалізацією загального регламенту захисту даних, правами доступу до суб'єктів даних, проблемами транскордонного обміну даними та іншими труднощами, які ускладнюють покупцям доступ до історії бажаного автомобіля.

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“Сьогодні важливі дані про історію транспортних засобів — пробіг, аварії, власники, VIN-коди — утримуються національними й приватними корпораціями (виробники, бази даних), що створює ідеальні умови для транскордонних махінацій”, — заявляє Рокас Медоніс, Генеральний директор carVertical.

Останні дослідження також виявили, що, попри значну поширеність афер з одометром, їхні фінансові наслідки мають більший вплив у Західній Європі, ніж у Східній Європі.

Оцінюючи кількість автомобілів, перевірених компанією carVertical, їхню середню ринкову вартість та рівень шахрайства в кожній країні, дослідження підрахувало, що Велика Британія щорічно втрачає через афери з одометром близько 1,4 млрд євро, Франція — 1,15 млрд євро, а Німеччина — 1,1 млрд євро.