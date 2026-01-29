Чи подешевшають вживані авто у 2026 році: думка експерта

Європейський ринок уживаних автомобілів входить у 2026 рік у доволі суперечливому стані. З одного боку, інфляція в більшості країн ЄС стабілізувалася, а відсоткові ставки поступово знижуються.

З іншого — глобальні наслідки пандемії, дефіциту мікросхем і екологічні обмеження продовжують тиснути на пропозицію. У результаті покупці, які розраховують на суттєве здешевлення автомобілів з пробігом, можуть бути розчаровані, стверджують у Авто24.

Ціни на вживані авто не поспішають вниз

Попри певну стабілізацію економічної ситуації в ЄС, передумов для зниження цін на автомобілі найближчим часом немає. Як пояснює Матас Бузеліс, представник компанії carVertical, нові автомобілі залишаються менш доступними, ніж до пандемії, а це автоматично підтримує попит на вторинному ринку.

Навіть з урахуванням зниження ставок кредитування, вартість нових авто утримується на високому рівні. Це означає, що частина покупців і надалі змушена звертатися до ринку уживаних машин, підтримуючи ціни на ньому.

Дефіцит «майже нових» машин стає системним

Одна з ключових проблем ринку — нестача автомобілів віком кілька років. У 2020–2023 роках світове виробництво суттєво скоротилося через локдауни та дефіцит електронних компонентів. Саме ці машини сьогодні мали б масово виходити на вторинний ринок, але їх просто не існує у потрібних обсягах.

У результаті автомобілі віком 3–6 років знецінюються значно повільніше, ніж це було раніше. За словами Бузеліса, ринок утримує високі ціни, і підстав для їх корекції вниз у 2026 році наразі не видно. Для українських покупців це означає, що вигідні пропозиції в цьому сегменті залишатимуться рідкістю.

Світлий виняток — уживані електромобілі

На тлі загальної картини саме електромобілі виглядають найбільш перспективним сегментом для покупців. Пропозиція вживаних EV у Європі стабільно зростає, і у 2026 році цей процес лише прискориться.

Причина проста: електрифікаційний бум початку 2020-х років добігає до логічного етапу. Багато електромобілів, які купувалися в лізинг, досягнуть завершення контрактів і масово з’являться на вторинному ринку. Зростання пропозиції неминуче тиснутиме на ціни.

Додатковим фактором є активна присутність китайських електромобілів. Водночас експерти зазначають, що такі моделі втрачають вартість швидше, ніж автомобілі європейських брендів. Це може стримувати попит і змушувати покупців обирати більш перевірені марки.

Екологічні обмеження змінюють правила гри

З 2026 року екологічне регулювання в ЄС стане ще жорсткішим. Уже з 1 січня дизельні автомобілі, що не відповідають стандарту Євро-5, та бензинові авто нижче Євро-2 не зможуть в’їжджати до зон із низьким рівнем викидів. З березня за порушення цих правил почнуть діяти штрафи.

Особливо активно в цьому напрямку рухається Іспанія: з 2026 року всі міста з населенням понад 50 тисяч мешканців будуть зобов’язані розширити екологічні зони та обмежити рух старих автомобілів.

Паралельно Євросоюз готується до впровадження стандарту Євро-7. Він регулюватиме не лише вихлопні гази, а й зношення шин і гальм, що стосується навіть електромобілів. Нові вимоги передбачають контроль екологічних показників не тільки на етапі виробництва, а й протягом 10 років або 200 тисяч кілометрів пробігу.

Перший етап Євро-7 стартує наприкінці листопада 2026 року, а з 2027 року стандарт застосовуватиметься до всіх нових реєстрацій у ЄС.

Що це означає для України

Український ринок, традиційно тісно пов’язаний із європейським, відчує ці процеси майже синхронно. Пропозиція доступних автомобілів з пробігом скорочуватиметься, екологічні обмеження в ЄС впливатимуть на структуру імпорту, а справжні цінові «вікна можливостей» залишаться лише в сегменті вживаних електромобілів.