Подешевеют ли подержанные авто в 2026 году: мнение эксперта

Европейский рынок подержанных автомобилей входит в 2026 год в довольно противоречивом состоянии. С одной стороны, инфляция в большинстве стран ЕС стабилизировалась, а процентные ставки постепенно снижаются.

С другой - глобальные последствия пандемии, дефицита микросхем и экологические ограничения продолжают давить на предложение. В результате покупатели, которые рассчитывают на существенное удешевление автомобилей с пробегом, могут быть разочарованы, утверждают в Авто24.

Кстати где купили больше всего новых и подержанных авто

Цены на подержанные авто не спешат вниз

Несмотря на определенную стабилизацию экономической ситуации в ЕС, предпосылок для снижения цен на автомобили в ближайшее время нет. Как объясняет Матас Бузелис, представитель компании carVertical, новые автомобили остаются менее доступными, чем до пандемии, а это автоматически поддерживает спрос на вторичном рынке.

Даже с учетом снижения ставок кредитования, стоимость новых авто удерживается на высоком уровне. Это означает, что часть покупателей и в дальнейшем вынуждена обращаться к рынку подержанных машин, поддерживая цены на нем.

Дефицит "почти новых" машин становится системным

Одна из ключевых проблем рынка - нехватка автомобилей возрастом несколько лет. В 2020–2023 годах мировое производство существенно сократилось из-за локдаунов и дефицита электронных компонентов. Именно эти машины сегодня должны массово выходить на вторичный рынок, но их просто не существует в нужных объемах.

В результате автомобили в возрасте 3–6 лет обесцениваются значительно медленнее, чем это было раньше. По словам Бузелиса, рынок удерживает высокие цены, и оснований для их коррекции вниз в 2026 году пока не видно. Для украинских покупателей это означает, что выгодные предложения в этом сегменте будут оставаться редкостью.

Светлое исключение - подержанные электромобили

На фоне общей картины именно электромобили выглядят наиболее перспективным сегментом для покупателей. Предложение подержанных EV в Европе стабильно растет, и в 2026 году этот процесс только ускорится.

Причина проста: электрификационный бум начала 2020-х годов подходит к логическому этапу. Многие электромобили, которые покупались в лизинг, достигнут завершения контрактов и массово появятся на вторичном рынке. Рост предложения неизбежно будет давить на цены.

Дополнительным фактором является активное присутствие китайских электромобилей. В то же время эксперты отмечают, что такие модели теряют стоимость быстрее, чем автомобили европейских брендов. Это может сдерживать спрос и заставлять покупателей выбирать более проверенные марки.

Кстати китайские авто заняли 30% украинского рынка

Экологические ограничения меняют правила игры

С 2026 года экологическое регулирование в ЕС станет еще жестче. Уже с 1 января дизельные автомобили, не соответствующие стандарту Евро-5, и бензиновые авто ниже Евро-2 не смогут въезжать в зоны с низким уровнем выбросов. С марта за нарушение этих правил начнут действовать штрафы.

Особенно активно в этом направлении движется Испания: с 2026 года все города с населением более 50 тысяч жителей будут обязаны расширить экологические зоны и ограничить движение старых автомобилей.

Параллельно Евросоюз готовится к внедрению стандарта Евро-7. Он будет регулировать не только выхлопные газы, но и износ шин и тормозов, что касается даже электромобилей. Новые требования предусматривают контроль экологических показателей не только на этапе производства, но и в течение 10 лет или 200 тысяч километров пробега.

Первый этап Евро-7 стартует в конце ноября 2026 года, а с 2027 года стандарт будет применяться ко всем новым регистрациям в ЕС.

Кстати автопроизводители не хотят переходить на стандарт Евро7

Что это означает для Украины

Украинский рынок, традиционно тесно связан с европейским, почувствует эти процессы почти синхронно.

Предложение доступных автомобилей с пробегом будет сокращаться, экологические ограничения в ЕС будут влиять на структуру импорта, а настоящие ценовые "окна возможностей" останутся только в сегменте подержанных электромобилей.