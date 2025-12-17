Автопроизводители не хотят переходить на новый экологический стандарт Евро-7

1 июля 2031 года для грузовиков уже некоторые автопроизводители называют "черным днем календаря", поскольку с той даты они должны соответствовать новому стандарту выбросов Евро-7. Об этом напомнили эксперты 40ton.net.

Несмотря на такую глубокую календарную даль, производители грузовиков продолжают бить тревогу, повышая осведомленность о том, насколько проблематичной является эта норма.

Стандарт Евро-7 принесет только расходы

Убытки пойдут на сотни миллионов евро и получится самый обычный "пшик" – двигатели станут сложнее и, главное, дороже. Эта тема поднималась на последней конференции ACEA (Ассоциации производителей автомобилей) с участием группы ведущих европейских брендов.

Организация только что назначила своего нового председателя Карин Радстрём, которая руководит немецкой компанией Daimler Trucks. Именно из ее уст прозвучали многочисленные критические замечания относительно стандарта выбросов Евро-7, а также конкретные цифры, побуждающие к размышлениям.

Что беспокоит больше всего

Как сообщает британский журнал Commercial Motor, Радстрём заявила, что действующий стандарт Евро-6 уже довел выбросы выхлопных газов до пределов технической возможности. Это – порог, за которым путь бесперспективен.

Адаптация двигателей к стандарту Евро-7 еще больше усложнит их конструкцию, но не обеспечит значительной пользы для окружающей среды. Расходы также являются существенной проблемой.

Цена проблемного вопроса

Радстрём уже подсчитала, что адаптация дизельных двигателей к стандарту Евро-7 будет стоить большинству производителей примерно 500 миллионов евро каждому. Это происходит в то время, когда власти ЕС также требует постепенного отказа от дизельных двигателей и настаивает на быстром развитии электрических грузовиков.

Что получат перевозчики

Если производители грузовиков будут вынуждены тратить сотни миллионов евро на неустойчивые инвестиции, а одновременно двигатели должны будут стать еще более сложными, то транспортные компании также столкнутся с увеличением расходов, как в дилерских центрах при покупке, так и впоследствии в сервисных центрах при обслуживании такой техники.