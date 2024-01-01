В Кракове введут платный въезд для старых грузовиков

Это будет первый город в Польше, где вводят такой экологический стандарт для грузового коммерческого транспорта. О нововведении сообщает Kraków PL.

Городской совет Кракова принял постановление о введении с 1 января 2026 года зоны чистого транспорта. Она будет охватывать примерно половину территории города. Проект считается ключевым мероприятием, направленным на улучшение качества воздуха и условий жизни в столице Малопольши.

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Новая зона примерно соответствует территории внутри IV кольцевой дороги.

Минимальные технические требования к транспортным средствам:

легковые автомобили и фургоны до 3,5 тонны;

бензин: стандарт Евро 4 или новее (выпуск 2005 года и позже);

дизельное топливо: стандарт Евро 6 или новее (2014 модельный год включительно);

транспортные средства свыше 3,5 тонны (например, грузовики и автобусы);

бензин: стандарт Евро 4 или новее (выпуск 2005 года и позже);

дизельное топливо: стандарт Евро 6 или новее (2012 модельный год включительно).

Лицам, которые владеют автомобилями с польской регистрацией, соответствующие вышеупомянутым требованиям, не нужно ничего делать. Эти транспортные средства автоматически будут классифицированы как такие, имеющие право въезда в зону и передвижения по ней.

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Бессрочные освобождения будут доступны для всех жителей Кракова – владельцев, совладельцев и долгосрочных пользователей (лизинг, аренда, служебные автомобили), при условии, что транспортное средство предварительно зарегистрировано в системе ZTP.

Освобождение распространяется на автомобили, приобретенные до вступления в силу постановления (которое состоится в июне), независимо от их стандарта выбросов. Лучше всего зарегистрироваться онлайн, в системе управления SCT, что создается, или в определенных пунктах города. Освобождение будет предоставлено после проверки документов и статуса владельца.

Разрешено заезжать транспорту ниже Евро-6:

т ранспортным средствам, имеющих парковочные карточки для лиц с инвалидностью;

ТС, перевозящих пациентов в медицинские учреждения, расположенных в зоне, при условии предварительного уведомления о транспортном средстве и заведение;

специальные ТС (например, строительная техника, технические транспортные средства, кемперы, сельскохозяйственная техника), поскольку их присутствие на дорогах является случайным и существенно не влияет на качество воздуха;

исторические ТС, поскольку они используются эпизодически, часто как часть культурных мероприятий;

ТС, которые не соответствуют стандартам и не принадлежат жителям, все еще смогут въезжать в Краков в течение трех лет, но после уплаты сбора.

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С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года будет действовать почасовая плата – 2,50 злотого/час. В течение двух лет также планируется ежедневная плата: 5 злотых в день в 2026 году и 15 злотых в день в 2027 году.

Также будет введена восходящая ежемесячная абонентская плата: 100 злотых (в 2026 году), 250 злотых (в 2027 году), 500 злотых (в 2028 году).

Все транспортные средства, зарегистрированы за пределами Польши (включая страны ЕС), должны быть зарегистрированы перед первым въездом.