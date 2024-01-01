У Кракові запровадять платний в'їзд для старих вантажівок

Це буде перше місто у Польщі, де запроваджують такий екологічний стандарт для вантажного комерційного транспорту. Про нововведення повідомляє Kraków PL.

Міська рада Кракова ухвалила постанову про запровадження з 1 січня 2026 року зони чистого транспорту. Вона охоплюватиме приблизно половину території міста. Проєкт вважається ключовим заходом, спрямованим на покращення якості повітря та умов життя у столиці Малопольщі.

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Нова зона приблизно відповідає території в середині IV кільцевої дороги.

Мінімальні технічні вимоги до транспортних засобів:

легкові автомобілі та фургони до 3,5 тонни;

бензин: стандарт Євро 4 або новіший (випуск 2005 року та пізніше);

дизельне пальне: стандарт Євро 6 або новіше (2014 модельний рік включно);

транспортні засоби понад 3,5 тонни (наприклад, вантажівки та автобуси);

бензин: стандарт Євро 4 або новіший (випуск 2005 року та пізніше);

дизельне пальне: стандарт Євро 6 або новіше (2012 модельний рік включно).

Особам, які володіють автомобілями з польською реєстрацією, що відповідають вищезазначеним вимогам, не потрібно нічого робити. Ці транспортні засоби автоматично будуть класифіковані як такі, що мають право в'їзду до зони та пересування по ній.

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Безстрокові звільнення будуть доступні для всіх мешканців Кракова – власників, співвласників та довгострокових користувачів (лізинг, оренда, службові автомобілі), за умови, що транспортний засіб попередньо зареєстровано в системі ZTP.

Звільнення поширюється на автомобілі, придбані до набрання чинності постанови (що відбудеться у червні), незалежно від їхнього стандарту викидів. Найкраще зареєструватися онлайн, у системі управління SCT, що створюється, або у визначених пунктах міста. Звільнення буде надано після перевірки документів та статусу власника.

Дозволено заїжджати транспорту нижче Євро-6:

т ранспортним засобам, що мають паркувальні картки для осіб з інвалідністю;

ТЗ, що перевозять пацієнтів до медичних закладів, розташованих у зоні, за умови попереднього повідомлення про транспортний засіб та заклад;

спеціальні ТЗ (наприклад, будівельна техніка, технічні транспортні засоби, кемпери, сільськогосподарська техніка), оскільки їхня присутність на дорогах є випадковою та суттєво не впливає на якість повітря;

історичні ТЗ, оскільки вони використовуються епізодично, часто як частина культурних заходів;

ТЗ, які не відповідають стандартам і не належать мешканцям, все ще зможуть в'їжджати до Кракова протягом трьох років, але після сплати збору.

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З 1 січня 2026 року по 31 грудня 2028 року діятиме погодинна плата – 2,50 злотих/год. Протягом двох років також планується щоденна плата: 5 злотих на день у 2026 році та 15 злотих на день у 2027 році.

Також буде запроваджено висхідну щомісячну абонентську плату: 100 злотих (у 2026 році), 250 злотих (у 2027 році), 500 злотих (у 2028 році).

Усі транспортні засоби, зареєстровані за межами Польщі (включаючи країни ЄС), повинні бути зареєстровані перед першим в'їздом.