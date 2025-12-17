Автовиробники не хочуть переходити на новий екологічний стандарт Євро-7

1 липня 2031 року для вантажівок вже дехто з автовиробників називає "чорним днем календаря", оскільки з тієї дати вони мають відповідати новому стандарту викидів Євро-7. Про це нагадали експерти 40ton.net.

Попри таку глибоку календарну далечінь, виробники вантажівок продовжують бити на сполох, підвищуючи обізнаність про те, наскільки проблематичною є ця норма.

Стандарт Євро-7 принесе лише витрати

Збитки підуть на сотні мільйонів євро і вийде звичайнісінький "пшик" – двигуни стануть складнішими й, головне, дорожчими. Ця тема порушувалася на останній конференції ACEA (Асоціації виробників автомобілів) за участю групи провідних європейських брендів.

Організація щойно призначила свою нову голову Карін Радстрьом, яка керує німецькою компанією Daimler Trucks. Саме з її вуст пролунали численні критичні зауваження щодо стандарту викидів Євро-7, а також конкретні цифри, що спонукають до роздумів.

Що турбує найбільше

Як повідомляє британський журнал Commercial Motor, Радстрьом заявила, що чинний стандарт Євро-6 вже довів викиди вихлопних газів до меж технічної можливості. Це – поріг, за яким шлях безперспективний.

Адаптація двигунів до стандарту Євро-7 ще більше ускладнить їхню конструкцію, але не забезпечить значної користі для навколишнього середовища. Витрати також є суттєвою проблемою.

Ціна проблемного питання

Радстрьом уже підрахувала, що адаптація дизельних двигунів до стандарту Євро-7 коштуватиме більшості виробників приблизно 500 мільйонів євро кожному. Це відбувається в той час, коли влада ЄС також вимагає поступової відмови від дизельних двигунів та наполягає на швидкому розвитку електричних вантажівок.

Що отримають перевізники

Якщо виробники вантажівок будуть змушені витрачати сотні мільйонів євро на нестійкі інвестиції, а водночас двигуни повинні будуть стати ще складнішими, то транспортні компанії також зіткнуться зі збільшенням витрат, як у дилерських центрах при купівлі, так і згодом у сервісних центрах при обслуговуванні такої техніки.