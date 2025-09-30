Чи потрібно міняти страховий поліс при купівлі авто

Після купівлі вживаного автомобіля буває так, що на нього залишається чинним поліс автоцивілки. Часто покупець вирішує, що можна їздити на старій страховці, адже вона ще чинна. Проте такий підхід є небезпечним і може коштувати дуже дорого. Адже страховий поліс цивільної відповідальності перед третіми особами – це не формальність, а реальний юридичний захист власника авто, попереджає “Дорожній адвокат”.

До речі навіщо купувати поліс страхування "Зелена карта"

Чинність старого поліса

Стаття 16 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановлює, що після продажу авто поліс залишається чинним. Усі права та обов’язки переходять новому власнику. Формально це означає, що страховка діє навіть на інше ім’я. Але це правило працює лише до закінчення строку дії договору.

Обов’язок повідомлення

Той самий закон зобов’язує нового власника протягом 15 днів повідомити страхову компанію про зміну даних. Необхідно надати свої персональні відомості, щоб страховка залишалася чинною. Якщо цього не зробити, виникають ризики для майбутнього захисту. При ДТП чи перевірці поліції потрібно обґрунтувати право на відшкодування.

Також цікаво чи потрібне страхування водію автобуса та вантажівки

Ризики користування «чужим» полісом

Стаття 15 Закону дає право страхувальнику достроково розірвати договір. Продавець може скористатися цим у будь-який момент. Іноді це роблять через конфлікти після продажу або з метою повернення коштів. Страхова компанія анулює договір без попередження покупця. У результаті новий власник фактично їздить без страховки, навіть не здогадуючись про це.

Наслідки для покупця

Уявімо ДТП, де винним визнано нового власника. Він упевнений, що має поліс, але в базі МТСБУ він уже скасований. Страхова відмовляє у виплаті, і весь тягар лягає на водія. Сума збитків може перевищити вартість самого авто. Крім того, при зупинці поліцією за ч.1 ст.126 КУпАП накладається штраф за відсутність поліса. Це подвійний ризик: і фінансовий, і юридичний.

Чому краще переоформити поліс

Переоформлений поліс виключає будь-які дії продавця щодо його анулювання. Лише власник може змінювати умови або розривати договір. Це дає впевненість, що при ДТП виплата буде здійснена. Страхова компанія не зможе відмовити, посилаючись на формальні підстави. Таким чином, власник отримує повний захист у межах закону.

До речі як у Великобританії карають за незастраховані авто

Коли поліс оформлений на покупця, поліція не має підстав для штрафів. У базі МТСБУ відображаються саме його дані. Це виключає будь-які суперечки під час зупинок. Однак адвокатський досвід свідчить: саме наявність «свого» поліса рятує від проблем у більшості випадків.

Висновки

Страховий поліс, залишений оформленим на продавця, створює небезпечну ілюзію захищеності. Закон формально дозволяє їздити за ним, але будь-якої миті договір може бути розірваний. У такому випадку покупець залишиться без страхового покриття та з усіма фінансовими ризиками. Єдиний правильний варіант – переоформити поліс на себе одразу після купівлі. Це гарантія від штрафів, відмов страхової і серйозних фінансових проблем.