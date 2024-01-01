Чи потрібне страхування водію автобуса та вантажівки

Працівники поліції та Укртрансбезпеки часто вимагають від водіїв пред’явити поліс страхування від нещасних випадків на транспорті. При цьому вони посилаються на “Положення про обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затверджене постановою КМУ від 14.08.1996 №959”, пишуть у “Дорожньому адвокаті”.

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Чим відрізняється страховка на водія та Автоцивілка?

Автоцивілка – це обов’язкове страхування відповідальності власника транспортного засобу. Особистий страховий поліс – це медичне страхування від нещасних випадків саме водія, а не автомобіля. На відміну від автоцивілки, що спрямована на компенсацію шкоди третім особам, особистий страховий поліс не передбачає жодної виплати потерпілим у ДТП, а забезпечує фінансовий захист самого водія в разі травми чи смерті.

Дія поліса поширюється на будь-які нещасні випадки, що сталися з водієм під час виконання ним трудових обов’язків, навіть якщо ці обставини не пов’язані безпосередньо з керуванням. Страховий захист поширюється навіть на зупинки, пов’язані з обслуговуванням пасажирів.

Поліс також охоплює підготовку до рейсу – технічний огляд, перевірку документів, підготовку транспорту. Якщо ж водій постраждав не під час службової поїздки – поліс не діє.

Хто повинен бути застрахований?

Особистий страховий поліс є обов’язковим для всіх водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення автобусами. Ця вимога поширюється як на регулярні маршрути, так і на нерегулярні перевезення, незалежно від форми власності підприємства. Страхування має бути чинним протягом усього періоду, коли водій виконує трудові функції. Зобов’язання щодо наявності поліса виникає виключно в межах комерційних перевезень.

Водії вантажного транспорту не підпадають під вимоги обов’язкового особистого страхування відповідно до чинного законодавства. Жодна з чинних норм не містить положень, які б зобов’язували їх мати особистий страховий поліс. Тому інспектори не мають підстав вимагати цей документ під час перевірок. Спроба зобов’язати водія вантажівки пред’явити поліс є незаконною. Такі дії органу контролю підлягають оскарженню в установленому порядку.

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Хто оплачує страхування?

Закон не покладає на водія обов’язку купувати особистий страховий поліс за власний кошт. Відповідальність за організацію страхування несе роботодавець, якщо наявність поліса є обов’язковою умовою. Проте на практиці деякі перевізники перекладають ці витрати на водіїв, вимагаючи оформлення поліса як умову працевлаштування. Такий підхід є неправомірним без добровільної згоди працівника.

Якщо для певного виду перевезень закон передбачає обов’язкове страхування, поліс має бути оформлений коштом перевізника. Це є частиною витрат, пов’язаних з організацією комерційної діяльності. Витрати на страхування враховуються при формуванні тарифів на перевезення і входять до структури собівартості послуг. Перекладання фінансового навантаження на водія без його згоди є порушенням трудових прав.

Хто перевіряє і які штрафи

Контроль за наявністю особистого страхового поліса у водія покладається на Укртрансбезпеку. Вона має право перевіряти цей документ під час планових та позапланових заходів державного контролю. Також перевірки можуть здійснюватися на пунктах габаритно-вагового контролю або під час рейдових перевірок.

У разі виявлення відсутності поліса складається акт про порушення законодавства у сфері автомобільного транспорту.

За відсутність особистого страхового поліса водія передбачено адміністративно-господарську відповідальність перевізника. Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 60 Закону України «Про автомобільний транспорт», розмір штрафу становить 17 000 грн. Санкція застосовується саме до суб’єкта господарювання, який організовує перевезення. Водій персонально не несе відповідальності за відсутність поліса.

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Висновки

Особистий страховий поліс є обов’язковим виключно для водіїв автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення. Для водіїв вантажного транспорту такий обов’язок законодавством не передбачений. Організація страхування покладається на перевізника як на суб’єкта господарювання, і саме він відповідає за дотримання законодавчих вимог. Примушування водія оплачувати поліс власним коштом без його згоди є порушенням трудових прав.