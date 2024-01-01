Нужна ли страховка водителю автобуса и грузовика

Работники полиции и Укртрансбезопасности часто требуют от водителей предъявить полис страхования от несчастных случаев на транспорте. При этом они ссылаются на “Положение об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте, утвержденное постановлением КМУ от 14.08.1996 №959”, пишут в “Дорожном адвокате”.

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Чем отличается страховка на водителя и Автогражданка?

Автогражданка – это обязательное страхование ответственности владельца транспортного средства. Личный страховой полис – это медицинское страхование от несчастных случаев именно водителя, а не автомобиля. В отличие от автогражданки, которая направлена на компенсацию ущерба третьим лицам, личный страховой полис не предусматривает никакой выплаты пострадавшим в ДТП, а обеспечивает финансовую защиту самого водителя в случае травмы или смерти.

Действие полиса распространяется на любые несчастные случаи, произошедшие с водителем во время выполнения им трудовых обязанностей, даже если эти обстоятельства не связаны непосредственно с управлением. Страховая защита распространяется даже на остановки, связанные с обслуживанием пассажиров.

Полис также охватывает подготовку к рейсу – технический осмотр, проверку документов, подготовку транспорта. Если же водитель пострадал не во время служебной поездки – полис не действует.

Кто должен быть застрахован?

Личный страховой полис является обязательным для всех водителей, осуществляющие пассажирские перевозки автобусами. Это требование распространяется как на регулярные маршруты, так и на нерегулярные перевозки, независимо от формы собственности предприятия. Страхование должно действовать в течение всего периода, когда водитель выполняет трудовые функции. Обязательство о наличии полиса возникает исключительно в пределах коммерческих перевозок.

Водители грузового транспорта не подпадают под требования обязательного личного страхования в соответствии с действующим законодательством. Ни одна из действующих норм не содержит положений, которые бы обязывали их иметь личный страховой полис. Поэтому инспекторы могут требовать этот документ во время проверок. Попытка обязать водителя грузовика предъявить полис является незаконной. Такие действия органа контроля подлежат обжалованию в установленном порядке.

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Кто оплачивает страхование?

Закон не возлагает на водителя обязанности покупать личный страховой полис за свой счет. Ответственность за организацию страхования несет работодатель, если наличие полиса является обязательным условием. Однако на практике некоторые перевозчики перекладывают эти расходы на водителей, требуя оформления полиса как условие трудоустройства. Такой подход является неправомерным без добровольного согласия работника.

Если для определенного вида перевозок закон предусматривает обязательное страхование, полис должен быть оформлен за счет перевозчика. Это является частью расходов, связанных с организацией коммерческой деятельности. Расходы на страхование учитываются при формировании тарифов на перевозки и входят в структуру себестоимости услуг. Перекладывание финансовой нагрузки на водителя без его согласия является нарушением трудовых прав.

Кто проверяет и какие штрафы

Контроль за наличием личного страхового полиса у водителя возлагается на Укртрансбезопасность. Она имеет право проверять этот документ во время плановых и внеплановых мероприятий государственного контроля. Также проверки могут осуществляться на пунктах габаритно-весового контроля или во время рейдовых проверок.

В случае выявления отсутствия полиса составляется акт о нарушении законодательства в сфере автомобильного транспорта.

За отсутствие личного страхового полиса водителя предусмотрена административно-хозяйственная ответственность перевозчика. В соответствии с абзацем 3 части 1 статьи 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", размер штрафа составляет 17 000 грн. Санкция применяется именно к субъекту хозяйствования, который организует перевозки. Водитель персонально не несет ответственности за отсутствие полиса.

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Выводы

Личный страховой полис является обязательным исключительно для водителей автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. Для водителей грузового транспорта такая обязанность законодательством не предусмотрена. Организация страхования возлагается на перевозчика как на субъекта хозяйствования, и именно он отвечает за соблюдение законодательных требований. Принуждение водителя оплачивать страховку за свой счет без его согласия является нарушением трудовых прав.