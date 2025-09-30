Нужно ли менять страховой полис при покупке автомобиля

После покупки подержанного автомобиля бывает так, что на него остается действующим полис автогражданки. Часто покупатель решает, что можно ездить на старой страховке, ведь она еще действует. Однако такой подход является опасным и может стоить очень дорого. Ведь страховой полис гражданской ответственности перед третьими лицами – это не формальность, а реальная юридическая защита владельца авто, предупреждает “Дорожный адвокат”.

Действие старого полиса

Статья 16 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" устанавливает, что после продажи авто полис остается в силе. Все права и обязанности переходят новому владельцу. Формально это означает, что страховка действует даже на другое имя. Но это правило работает только до окончания срока действия договора.

Обязанность уведомления

Тот же закон обязывает нового владельца в течение 15 дней уведомить страховую компанию о смене данных. Необходимо предоставить свои персональные сведения, чтобы страховка оставалась действующей. Если этого не сделать, возникают риски для будущей защиты. При ДТП или проверке полиции нужно обосновать право на возмещение.

Риски пользования "чужим" полисом

Статья 15 Закона дает право страхователю досрочно расторгнуть договор. Продавец может воспользоваться этим в любой момент. Иногда это делают из-за конфликтов после продажи или с целью возврата средств. Страховая компания аннулирует договор без предупреждения покупателя. В результате новый владелец фактически ездит без страховки, даже не догадываясь об этом.

Последствия для покупателя

Представим ДТП, где виновным признан новый владелец. Он уверен, что имеет полис, но в базе МТСБУ он уже отменен. Страховая отказывает в выплате, и все бремя ложится на водителя. Сумма убытков может превысить стоимость самого авто. Кроме того, при остановке полицией по ч.1 ст.126 КУоАП накладывается штраф за отсутствие полиса. Это двойной риск: и финансовый, и юридический.

Почему лучше переоформить полис

Переоформленный полис исключает любые действия продавца по его аннулированию. Только владелец может менять условия или расторгать договор. Это дает уверенность, что при ДТП выплата будет осуществлена. Страховая компания не сможет отказать, ссылаясь на формальные основания. Таким образом, владелец получает полную защиту в рамках закона.

Когда полис оформлен на покупателя, полиция не имеет оснований для штрафов. В базе МТСБУ отображаются именно его данные. Это исключает любые споры во время остановок. Однако адвокатский опыт свидетельствует: именно наличие "своего" полиса спасает от проблем в большинстве случаев.

Выводы

Страховой полис, оставленный оформленным на продавца, создает опасную иллюзию защищенности. Закон формально позволяет ездить по нему, но в любой момент договор может быть расторгнут. В таком случае покупатель останется без страхового покрытия и со всеми финансовыми рисками. Единственный правильный вариант – переоформить полис на себя сразу после покупки. Это гарантия от штрафов, отказов страховой и серьезных финансовых проблем.