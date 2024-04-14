Юрист надає консультацію щодо правомірності водіння автомобіля пільговика без поліса цивільного страхування автовласників.

Згідно Закону про цивільно-правову відповідальність власників транспортних засобів в Україні, поліс оформляється на конкретний автомобіль, а не на водія. Тобто на автомобілі з наявною автоцивілкою може їздити будь-хто.

Проте це не стосується пільг зі страхування транспортних засобів, стверджує Дорожній Адвокат. Такі пільги (повністю або частково) надаються персонально особам, які належать до окремих пільгових категорій громадян. Тобто страхується автомобіль, на якому буде їздити саме ця особа, з урахуванням окремих винятків.

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Хто звільнений від страхування

Від обов’язку придбання поліса на території України (п.13.1 Закону №1961-IV) звільняються такі категорії громадян:

Учасники бойових дій;

Постраждалі учасники Революції Гідності;

Особи з інвалідністю внаслідок війни;

Особи з інвалідністю I групи;

Особи, що керують автомобілем, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.

Особи в пунктах 1-4 звільняються за умови особистого керування належними їм автомобілями. Закон не передбачає обмежень за обсягом двигуна автомобіля.

Хто має знижку на страхування

Пільгу у розмірі 50% від вартості поліса повної суми мають (п.13.2 Закону №1961-IV):

Учасники війни;

Особи з інвалідністю II групи;

Особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії);

Пенсіонери.

Для цієї категорії пільговиків передбачено обмеження об’єму двигуна до 2500 см3 та належність цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається виключно за умови особистого керування таким автомобілем цими особами. Пільга не застосовується, якщо вказана особа надає платні послуги з перевезення пасажирів або вантажу.

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Керування автомобілем пільговиком

Особи, які відповідно до закону, наділені пільгами щодо страхування, мають право керувати транспортними засобами без поліса “автоцивілки” або з пільговим полісом. Однак вони повинні мати з собою документи, які підтверджують право на застосування пільги.

Керування автомобілем іншим водієм

Інші водії мають право керувати автомобілем пільговика, але вони вважаються не застрахованими. Тож такі дії водія матимуть неприємності з поліцією, а у випадку ДТП – повну відповідальність за спричинену шкоду.

Дії поліції при виявленні незастрахованого водія на авто пільговика

Керування автомобілем пільговика особою, яка такої пільги не має, прирівнюється до керування авто без автоцивілки. Відповідно до ч.1 ст.126 КУпАП штраф становить 425 грн. При пред’явленні водієм пільгового поліса, працівник поліції обов’язково попросить пред’явити документальне підтвердження пільги.

Згідно з ч.1 ст. 265-2 КУпАП, у разі винесення постанови про накладення адміністративного стягнення ч.1 ст. 126 КУпАП, працівник поліції має право тимчасово затримати транспортний засіб – шляхом блокування. Якщо авто перешкоджає дорожньому руху, то інспектор має право доставити його для зберігання на спеціальний майданчик.

Наслідки ДТП по авто, звільненого від обов’язку страхування

У разі вчинення ДТП іншою особою під час керування належним пільговику автомобілем, страхова компанія не виплачує страхове відшкодування. У такому разі такий інший водій повинен компенсувати збитки по ДТП з власного гаманця.

Якщо інший водій, керуючи автомобілем з пільговим полісом, вчинив ДТП, то страхова компанія виплатить відшкодування потерпілому. Однак пізніше стягня ці кошти з винного водія в порядку регресу. Після здійснення відшкодування страхова надішле винуватцю претензію з проханням сплатити кошти добровільно. У разі відмови кошти буде стягнуто в судовому порядку.

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Висновки

Отже, страхування цивільної відповідальності фактично є персональним. Пільги на страхування автомобілів надаються лише для певних категорій громадян. Ці пільги не можуть бути застосовані іншими особами, якщо вони керують транспортним засобом пільговика.

Інші водії, які не входять до категорії пільговиків, не мають права керувати транспортним засобом на підставі пільги власника. У випадку порушення цього правила, дії таких водіїв прирівнюються до керування без страхового поліса, що тягне за собою фінансові штрафи, можливість евакуації автомобіля, а також персональне відшкодування збитків по ДТП.