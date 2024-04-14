Юрист предоставляет консультацию относительно правомерности вождения автомобиля льготника без полиса гражданского страхования автовладельцев.

Согласно Закону о гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в Украине, полис оформляется на конкретный автомобиль, а не на водителя. То есть на автомобиле с имеющейся автогражданкой может ездить любой.

Однако это не касается льгот по страхованию транспортных средств, утверждает Дорожный Адвокат. Такие льготы (полностью или частично) предоставляются персонально лицам, которые относятся к отдельным льготным категориям граждан. То есть страхуется автомобиль, на котором будет ездить именно это лицо, с учетом отдельных исключений.

Также в тему "Зеленая карта" существенно подорожала

Кто освобожден от страхования

От обязанности приобретения полиса на территории Украины (п.13.1 Закона №1961-IV) освобождаются такие категории граждан:

Участники боевых действий;

Пострадавшие участники Революции Достоинства;

Лица с инвалидностью вследствие войны;

Лица с инвалидностью I группы;

Лица, управляющие автомобилем, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Лица в пунктах 1-4 освобождаются при условии личного управления принадлежащими им автомобилями. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.

Кто имеет скидку на страхование

Льготу в размере 50% от стоимости полиса полной суммы имеют (п.13.2 Закона №1961-IV):

Участники войны;

Лица с инвалидностью II группы;

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);

Пенсионеры.

Для этой категории льготников предусмотрено ограничение объема двигателя до 2500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется исключительно при условии личного управления таким автомобилем этими лицами. Льгота не применяется, если указанное лицо предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или груза.

Кстати три мифа об автостраховании

Управление автомобилем льготником

Лица, которые в соответствии с законом, наделены льготами по страхованию, имеют право управлять транспортными средствами без полиса "автогражданки" или с льготным полисом. Однако они должны иметь с собой документы, которые подтверждают право на применение льготы.

Управление автомобилем другим водителем

Другие водители имеют право управлять автомобилем льготника, но они считаются не застрахованными. Поэтому такие действия водителя будут иметь неприятности с полицией, а в случае ДТП – полную ответственность за причиненный ущерб.

Действия полиции при обнаружении незастрахованного водителя на авто льготника

Управление автомобилем льготника лицом, которое такой льготы не имеет, приравнивается к управлению авто без автогражданки. Согласно ч.1 ст.126 КУоАП штраф составляет 425 грн. При предъявлении водителем льготного полиса, работник полиции обязательно попросит предъявить документальное подтверждение льготы.

Согласно ч.1 ст. 265-2 КУоАП, в случае вынесения постановления о наложении административного взыскания ч.1 ст. 126 КУоАП, работник полиции имеет право временно задержать транспортное средство – путем блокировки. Если авто препятствует дорожному движению, то инспектор имеет право доставить его для хранения на специальную площадку.

Последствия ДТП по авто, освобожденного от обязанности страхования

В случае совершения ДТП другим лицом во время управления принадлежащим льготнику автомобилем, страховая компания не выплачивает страховое возмещение. В таком случае такой другой водитель должен компенсировать убытки по ДТП из собственного кошелька.

Если другой водитель, управляя автомобилем с льготным полисом, совершил ДТП, то страховая компания выплатит возмещение пострадавшему. Однако позже взыщет эти средства с виновного водителя в порядке регресса. После осуществления возмещения страховая направит виновнику претензию с просьбой оплатить средства добровольно. В случае отказа средства будут взысканы в судебном порядке.

Кстати на чем ездят украинские судьи

Выводы

Итак, страхование гражданской ответственности фактически является персональным. Льготы на страхование автомобилей предоставляются только для определенных категорий граждан. Эти льготы не могут быть применены другими лицами, если они управляют транспортным средством льготника.

Другие водители, которые не входят в категорию льготников, не имеют права управлять транспортным средством на основании льготы владельца. В случае нарушения этого правила, действия таких водителей приравниваются к управлению без страхового полиса, что влечет за собой финансовые штрафы, возможность эвакуации автомобиля, а также персональное возмещение убытков по ДТП.