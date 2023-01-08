Певно, чи не найголовніше, на що звертають увагу автомобілісти при виборі вживаної машини – її пробіг. Але чи завжди показання одометра мають настільки велике значення?

Вік автомобіля має два виміри – у роках життя і в подоланих ним кілометрах. Ці дві категорії не мають лінійної залежності одна від одної, тому при виборі вживаної машини покупцеві доводиться розбиратися окремо і з її зношуванням, і з її фізичним старінням. Але чи варто неодмінно шукати машину з малим пробігом?

Покупці автомобілів з пробігом обов’язково дивляться саме на пробіг машини, тому недобросовісні покупці вдаються до змотування одометра.

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Обумовимо, що будемо мати тут на увазі чесні показання одометра, залишивши тему змотування показників для іншої статті.

Чим краще машина з малим пробігом

Чому всі намагаються придбати машину з малим пробігом? Тому що вважається, що такий екземпляр буде менше зношеним – і великою мірою це правда. Коли автомобіль рухається по дорозі або стоїть у пробці, більша частина його агрегатів та систем зазнає зносу.

Десь стирається шар металу, десь – гуми або пластику, десь сталеві поверхні деформуються під тиском навантажень, десь конструкція отримує втомні тріщини. Накопичуючись, мікрон за мікроном, зменшення геометрії врешті решт призводить до втрати працездатності спочатку одного вузла, потім другого, третього… Нарешті автомобіль остаточно виходить з ладу: поламки з’являються знову і знову, лавиноподібно, і усувати їх стає недоцільно.

Але один кілометр може бути не схожим на інший – інтенсивність зносу буває іншою.

У другій половині ХХ століття випускалися моделі, які намотували до 500 тис. км без серйозних ремонтів. Але тепер в автобрендів інша виробнича концепція.

Корекція кілометрів

Є чимало нюансів експлуатації, які можуть прискорювати знос. Наприклад, їзда в горах і великим містом непропорційно більше навантажує двигун, трансмісію і гальма, причеп – двигун і трансмісію, надмірно важкий багаж та сільська місцевість – ходову частину. У пропорції “один до двох” йде залік кілометрів зимовими ранками, коли машина стартує після морозної ночі і долає першу частину маршруту “на холодну”.

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З іншого боку, постійна їзда автобанами більш бережно “ставиться” до двигуна і трансмісії, але “напружує” лакофарбове покриття бампера та капота.

Одне слово, мало знати, скільки кілометрів вживаний автомобіль пробіг до вас. Не менш важливо дізнатися, в яких умовах накрутив він свої тисячі кілометрів.

Зв’язок років і кілометрів

У більшості автомобілів масових моделей, які виставляються на продаж на вторинному ринку, є зв'язок між віком та загальним кілометражем. Так, середньостатистичний сімейний або службовий автомобіль навіть в європейських умовах не часто проїжджає на рік більше 50 – 60 тис. км. Середня цифра в Європі зазвичай дещо нижче, ближче до 30 – 40 тис. км. В Україні, де більшість громадян живуть не так далеко від роботи, річний пробіг тримається на рівні 15 – 20 тис. км.

У кожної моделі є характерні місця, які видають реальний пробіг: наприклад, стирається кермо, рветься чохол МКП, тріскається оббивка дверей чи сидіння.

При цьому автомобіль, який використовується з комерційною метою (роз’їзна офісна машина, таксі, транспорт мерчендайзера тощо) може легко “показати результат” до 100 тис. км на рік.

Відповідно, знаючи, де і як експлуатувався автомобіль, можна орієнтовно вирахувати, скільки він проїхав за перші 3 – 5 років свого життя. Екземпляри віком 12-15 і більше років, традиційно накручують щороку менше нових машин, оскільки вимагають більше коштів на підтримання у “бойовому” стані.

Коли не варто шукати машину з малим пробігом

У житті кожної машини настає момент, коли брати до уваги показання одометру вже не варто. В залежності від марки і моделі, але орієнтовно після 300 – 400 тис. км більшість відповідальних деталей на машині вже не “рідні” (“заводські”), а замінені іншими, з магазинів або авторинків. Тому для покупця такого авто має значення вже не сумарний кілометраж, а пробіг з дати останнього ремонту того чи іншого важливого агрегату.

Коли пробіг автомобіля перевалив за півмільйона, на ньому не буде “рідних” запчастин, але можна зустріти чимало дешевих аналогів або геть чужих деталей.

Рекомендація Авто 24

Так повелося, що знайти машину з “рідним” пробігом на вторинному ринку нашої країни дуже непросто. Навіть привезені з-за кордону автомобілі часто мають змотані на 100 – 200 тис. км. одометри. І хоча існує чимало методик вирахувати більш-менш реальний пробіг, бути впевненим у кілометражі на всі 100 % неможливо. Отже, щоб вибір машини виключно за пробігом не став лотереєю, радимо вам навчитися оцінювати залишковий ресурс автомобіля за вторинними ознаками – тобто за станом основних вузлів та агрегатів.

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