Наверное, самое главное, на что обращают внимание автомобилисты при выборе подержанной машины – ее пробег. Почему так, и вообще, всегда ли показания одометра имеют столь большое значение?

Возраст автомобиля имеет два измерения – в годах жизни и в преодоленных им километрах. Эти две категории не имеют линейной зависимости друг от друга, поэтому при выборе б/у машины покупателю приходится разбираться отдельно и с ее износом, и с ее физическим старением. Следует ли непременно искать машину с малым пробегом?

Покупатели автомобилей б/у обязательно смотрят на пробег машины, поэтому недобросовестные покупатели иногда сматывают одометр.

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Отметим, что здесь будем иметь в виду честные показания одометра, оставив тему сматывания показаний для другой статьи.

Чем лучше машина с малым пробегом

Почему все хотят приобрести машину с малым пробегом? Потому что считается, что такой экземпляр будет менее изношенным – и во многом это правда. Когда автомобиль двигается по дороге или стоит в пробке, большая часть его агрегатов и систем подвергается износу.

Где-то стирается слой металла, где-то – резины или пластика, где-то стальные поверхности деформируются под давлением нагрузок, где-то конструкция получает усталостные трещины. Накапливаясь, микрон за микроном, изменение геометрии в конце концов приводит к потере работоспособности сначала одного узла, затем второго, третьего… В конце концов автомобиль окончательно выходит из строя: поломки появляются снова и снова, лавинообразно, и устранять их становится нецелесообразно.

Но километр километру рознь – интенсивность износа бывает разной.

Во второй половине ХХ века выпускались модели, наматывавшие до 500 тыс. км без серьезных ремонтов. Но сейчас у автобрендов другая производственная концепция.

Коррекция километров

Есть немало нюансов эксплуатации, которые могут ускорять износ. К примеру, езда в горах и по большому городу непропорционально больше нагружает двигатель, трансмиссию и тормоза, прицеп – двигатель и трансмиссию, чрезмерно тяжелый багаж и сельская местность – ходовую часть. В пропорции "один к двум" идет зачет километров зимним утром, когда машина стартует после морозной ночи и преодолевает первую часть маршрута "на холодную".

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С другой стороны, постоянная езда по автобанам более бережно "относится" к двигателю и трансмиссии, но "напрягает" лакокрасочное покрытие бампера и капота.

Словом, мало знать, сколько километров подержанный автомобиль пробежал до вас. Не менее важно узнать, в каких условиях он накрутил свои тысячи километров.

Связь лет и километров

У большинства автомобилей массовых моделей, выставляемых на продажу на вторичном рынке, есть связь между возрастом и общим километражом. Так, среднестатистический семейный или служебный автомобиль даже в европейских условиях не часто проезжает в год более 50 – 60 тыс. км. Средняя цифра в Европе обычно несколько ниже, ближе к 30 – 40 тыс. км. В Украине, где большинство граждан живут не так далеко от работы, годовой пробег держится на уровне 15 – 20 тыс. км.

У каждой модели есть характерные признаки, выдающие реальный пробег: например, стирается руль, рвется чехол МКП, трескается обивка двери или продавливается сиденье.

При этом автомобиль, используемый в коммерческих целях (разъездная офисная машина, такси, транспорт мерчендайзера и т.п.) может легко "показать результат" до 100 тыс. км в год.

Соответственно, зная, где и как эксплуатировался автомобиль, можно ориентировочно высчитать сколько он на самом деле проехал за первые 3 – 5 лет своей жизни. Экземпляры в возрасте 12-15 и более лет традиционно накручивают ежегодно меньше новых машин, поскольку требуют больше средств на поддержание в “боевом” состоянии.

Когда не стоит искать машину с малым пробегом

В жизни каждой машины наступает момент, когда учитывать показания одометра уже не стоит. В зависимости от марки и модели, но ориентировочно после 300 – 400 тыс. км большинство ответственных деталей на машине уже не родные (заводские), а заменены другими, с магазинов или авторынков. Поэтому для покупателя такого авто имеет значение уже не суммарный километраж, а пробег с даты последнего ремонта того или иного важного агрегата.

Когда пробег автомобиля перевалил за полмиллиона, на нем не будет "родных" запчастей, но можно встретить немало дешевых аналогов или совсем чужих деталей.

Рекомендация Авто 24

Так повелось, что найти машину с “родным” пробегом на вторичном рынке нашей страны очень непросто. Даже привезенные из-за границы автомобили часто имеют смотанные на 100 – 200 тыс. км. одометры. И хотя существует немало методик вычислить более или менее реальный пробег, быть уверенным в километраже на все 100% невозможно. Итак, чтобы выбор машины исключительно по пробегу не стал лотереей, советуем вам научиться оценивать остаточный ресурс автомобиля по вторичным признакам – то есть по состоянию основных узлов и агрегатов.

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