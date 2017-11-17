Поки рядові автомобілісти сподіваються, що обов'язковий техогляд все ж не повернеться, представники СТО на виставці "Автотехсервіс-2018" обирали обладнання для інструментального контролю.

У серпні ми відзначимо сім років з дати скасування Верховною Радою обов'язкового техогляду для легкових автомобілів приватних власників. Ніякої катастрофи у зв'язку з цим не сталося, і всі швидко звикли, що можна їздити без талону на склі і не труситись перед кожним інспектором на дорозі. На жаль, це щастя скоро закінчиться.

За великим рахунком, контроль за технічним станом транспорту повинен бути – надто вже динамічні сучасні автомобілі, і дуже багато їх на вулицях, щоб дозволити їм безконтрольно пересуватися серед нас, не дивлячись на зношування та інші дефекти. Але через корупцію і принципові порушення процедури ефективність того, колишнього техогляду була зведена до нуля – тому його цілком справедливо скасували.

Читайте також: Коли міняти моторне масло - згідно пробігу чи мотогодин

Біда в тому, що і сьогодні ми б не взяли на себе відповідальність стверджувати, що техогляд, введи його держава зараз, буде справедливим, а головне – ефективним.

Та запровадити загальний техогляд нас начебто змушують зобов'язання перед Євросоюзом. Існує вже кілька законопроектів щодо повернення техогляду, але всі вони поки не прийняті парламентом. Природньо, про повернення техогляду мріють численні власники СТО, які сподіваються отримати право на його проведення та видачу на автомобіль якихось сертифікатів відповідності.

Тому на виставці “Автотехсервіс-2018” були стенди, експоненти на яких прямо заявляли: ми пропонуємо обладнання для проведення техогляду. Що контролювати (а значить, і як) вже в цілому зрозуміло, про це йдеться у вищезгаданих законопроектах.

Наприклад, законопроект №7317 від 17.11.2017 пропонує перевіряти:

• Гальмівну систему;

• Рульове управління;

• Зовнішні світлові прилади;

• Шини та колеса;

• Світлопропускання скла;

• Газобалонне обладнання (за наявності);

• Ідентифікацію транспортного засобу.

Читайте також: Що означають значки на панелі приладів

Відповідні стенди для контролю даних параметрів можна придбати в Україні вже зараз. Щоправда, не всі бізнесмени від автосервісу поки поспішають це робити, оскільки одного разу вже обпеклися на цьому питанні.

Пам'ятається, в 2000-х роках чимало СТО закупили динамометричні стенди для перевірки гальм, прилади для контролю фар та інше контрольне обладнання, але... Клієнтів у них не додалося – оскільки при багатьох райвідділах ДАІ раптом відкрилися такі ж пункти, і водії стали оформляти всі документи з перевірки техстану там.

Подивимося, що вийде в апологетів європейського підходу до технічного стану авто цього разу.

Читайте також: Як зробити автомобіль більш економічним