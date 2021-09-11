Нова шина SportContact 7 концерну Continental розроблена з урахуванням індивідуальних особливостей автомобілів будь-якого класу.

Шина SportContact 7 виробництва концерну Continental дебютує з трьома новими технічними ноу-хау: адаптований малюнок протектора новинки підлаштовується до сухих і вологих доріг, завдяки індивідуальному малюнку протектора для кожного розміру шини забезпечується максимальне задоволення від керування на будь-якому автомобілі, а додавання суміші BlackChili до складу протектора в поєднанні з асиметричним малюнком забезпечують чудове зчеплення з дорогою.

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Концерн Continental розробив спортивну шину SportContact 7, щоб переосмислити стандарти експлуатаційних характеристик шин та створити високий рівень впевненості у ходових характеристиках нової флагманської шини для легкових автомобілів. “Фокус нашої розробки полягав у тому, що ми хотіли створити найкращу спортивну літню шину на ринку для будь-якого класу автомобіля”, — повідомляє професор д-р Бурхард Віс, керівник відділу досліджень та розробок у сфері заміни легкових та вантажних шин концерну Continental.

Мається на увазі те, що в новій шині досягнуто значного покращення ходових характеристик на сухих та вологих дорогах, а також на трасі для перегонів, і що ми пропонуємо надзвичайно великий ресурс шини, а також зниження витрати пального.

Підлаштування до погоди

Завдяки асиметричному, адаптованому малюнку протектора, нова SportContact 7 краще підлаштовується до сухої та вологої дороги. Таким чином, його ходові характеристики залишаються на стабільно високому, безпечному рівні — навіть на вищих швидкостях.

“У подібних ситуаціях новий адаптований малюнок надає безпеку та впевненість під час керування, а також відмінну стійкість у поворотах на вологій та сухій дорозі”. Це стало можливим завдяки оригінальному малюнку протектора. Так, щоб забезпечити виняткове зчеплення під час гальмування, прискорення та при маневрах на вологій дорозі, при русі по прямій “слід шини” закінчується у точці найвищого стоку води, який забезпечує малюнок протектора.

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У поворотах на сухому асфальті “слід” зміщується на зовнішнє плече, яке сконструйовано таким чином, що воно передає найвищі зусилля для стабільного керування. Подальшу стійкість забезпечують нові типи “фіксуючих елементів” у зовнішньому плечі, які дозволяють лише обмежити деформацію блоків протектора і, отже, забезпечують високу стійкість на дорозі.

Індивідуальний адаптація

Звичайні спортивні шини по-різному реагують на різні концепції та вагу автомобіля — залежно від ваги, розміру та двигуна автомобіля. Важкі транспортні засоби вимагають зовсім інших рішень для шин, ніж для легких автомобілів. Саме тому технічні характеристики SportContact 7 адаптовані до будь-якого класу авто. Для цього були використані нові технології, в тому числі напрацювання з шин ралійних автомобілів.

У новій шині використовується індивідуальна конструкція каркасу для різних класів автомобілів. Також до кожного класу автомобіля адаптовані міцність бокової стінки, зчеплення при різних навантаженнях, здатність досягати високих швидкостей та забезпечення відмінної керованості.

Менше зношування

Третім компонентом технології нового SportContact 7 є гумова суміш BlackChili, яка адаптована до малюнка протектора. Ця м'яка суміш підходить для дуже жорсткої, низькопрофільної конструкції шини та не тільки забезпечує дуже хороші ходові характеристики, але й значно менше зношується. Для цього інженерам із відділу розробки шин та хімікам концерну Continental довелося досягти деяких компромісів. Результатом їхньої співпраці є незвичайна технологічна гумова суміш, яка разом із малюнком протектора дозволяє суттєво покращити ходові характеристики.

Якщо переглянути відмінності новинки SportContact 7 від популярного попередника SportContact 6, внутрішні тести концерну Continental демонструють разючі результати: ресурс збільшився на 17 відсотків, ходові характеристики на трасі для перегонів покращились на 10 відсотків, гальмівний шлях на вологій дорозі став коротшим на 8 відсотків, а на сухій – на 6 відсотків. Також сьоме покоління SportContact краще і по керованості на вологій та сухій дорозі, а також по рівню зчеплення (порівняльний тест шин розміру 245/30 R 20).

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Довідка Авто24

Компанія Continental заснована в 1871 році. У 2020 році обсяг продажів Continental склав 37,7 млрд євро. В 58 країнах світу працюють понад 235 000 співробітників компанії. Підрозділ шин має по всьому світу 24 виробничих і конструкторські локації.