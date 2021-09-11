Новая шина SportContact 7 концерна Continental разработана с учетом индивидуальных особенностей автомобилей любого класса.

Шина SportContact 7 производства концерна Continental дебютирует с тремя новыми техническими ноу-хау: адаптированный рисунок протектора новинки подстраивается к сухим и влажным дорогам, благодаря индивидуальной конструкции каркаса шины для разных классов автомобилей обеспечивается максимальное удовольствие от управления на любом автомобиле, а добавление смеси BlackChili нового поколения в состав протектора в сочетании с асимметричным рисунком обеспечивают превосходное сцепление с дорогой.

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Концерн Continental разработал спортивную шину SportContact 7, чтобы переосмыслить стандарты эксплуатационных характеристик шин и создать высокий уровень уверенности в ходовых характеристиках новой флагманской шины для легковых автомобилей. “Фокус нашей разработки заключался в том, что мы хотели создать лучшую спортивную летнюю шину на рынке для любого класса автомобиля”, – сообщает профессор д-р Бурхард Вис, руководитель отдела исследований и разработок в сфере замены легковых и грузовых шин концерна Continental.

Имеется в виду то, что в новой шине достигнуто значительное улучшение ходовых характеристик на сухих и влажных дорогах, а также на трассе для гонок, и что мы предлагаем чрезвычайно большой ресурс шины, а также снижение расхода топлива.

Подстройка к погоде

Благодаря асимметричному, адаптированному рисунку протектора, новая SportContact 7 лучше подстраивается к сухой и влажной дороге. Таким образом, его ходовые характеристики остаются на стабильно высоком, безопасном уровне – даже на более высоких скоростях.

“В подобных ситуациях новый адаптированный рисунок придает безопасность и уверенность во время управления, а также отличную устойчивость в поворотах на влажной и сухой дороге”. Это стало возможным благодаря оригинальному рисунку протектора. Так, чтобы обеспечить исключительное сцепление во время торможения, ускорения и при маневрах на влажной дороге, при движении по прямой “след шины” заканчивается в точке наивысшего стока воды, который обеспечивает рисунок протектора.

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В поворотах на сухом асфальте “след” смещается на внешнее плечо, которое сконструировано таким образом, что оно передает самые высокие усилия для стабильного управления. Дальнейшую устойчивость обеспечивают новые типы “фиксирующих элементов” во внешнем плече, которые позволяют лишь ограничить деформацию блоков протектора и, следовательно, обеспечивают высокую устойчивость на дороге.

Индивидуальная адаптация

Обычные спортивные шины по-разному реагируют на разные концепции и вес автомобиля – в зависимости от веса, размера и двигателя автомобиля. Тяжелые транспортные средства требуют других решений для шин, нежели тех, которые подходят легким автомобилям. В то же время технические характеристики SportContact 7 адаптированы к любому классу авто. Для этого были использованы новые технологии, в том числе наработки по шинам раллийных автомобилей.

В новой шине используется индивидуальная конструкция каркаса для разных классов автомобилей. Также к каждому классу автомобиля адаптированы прочность боковой стенки, сцепление при различных нагрузках, способность достигать высоких скоростей и обеспечения отличной управляемости.

Меньший износ

Третьим компонентом технологии нового SportContact 7 является резиновая смесь BlackChili, которая адаптирована к рисунку протектора. Эта мягкая смесь подходит для очень жесткой, низкопрофильной конструкции шины и не только обеспечивает очень хорошие ходовые характеристики, но и значительно меньше изнашивается. Для этого инженерам из отдела разработки шин и химикам концерна Continental пришлось достичь некоторых компромиссов. Результатом их сотрудничества является необычная технологическая резиновая смесь, которая вместе с рисунком протектора позволяет существенно улучшить ходовые характеристики.

Если посмотреть отличия новинки SportContact 7 от популярного предшественника SportContact 6, внутренние тесты концерна Continental демонстрируют поразительные результаты: ресурс увеличился на 17 процентов, ходовые характеристики на трассе для гонок улучшились на 10 процентов, тормозной путь на мокрой дороге стал короче на 8 процентов, а на сухой – на 6 процентов. Также седьмое поколения SportContact лучше и по управляемости на влажной и сухой дороге, а также по уровню сцепления (сравнительный тест шин размера 245/30 R 20).

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Справка Авто24

Компания Continental основана в 1871 году. В 2020 году объем продаж Continental составил 37,7 млрд евро. В 58 странах мира работают более 235 000 сотрудников компании. Подразделение шин имеет по всему миру 24 производственных и конструкторских локации.