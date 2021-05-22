Журналисты "Авто24" испытали тормозной путь на зимних и летних шинах при температуре воздуха 18 градусов Цельсия.

Хотя большинство водителей знают, что замену шин на сезонные надо проводить при среднесуточной температуре 7ºС, не все придерживаются этой рекомендации. Но если осенью последствия игнорирования замены шин видны всем из-за массовых аварий во время первого гололеда, то весной это не так заметно. Однако наш эксперимент доказал: последствия езды на зимних шинах летом очень похожи!

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Эксперимент по торможению мы провели на ровной асфальтовой дороге при температуре 18ºС на автомобиле Audi Q5. Для него использовали два комплекта популярных в Украине шин премиум-класса одного размера – 235/55 R19. Зимние шины – Bridgestone Blizzak, летние – Continental Premium Contact 6, давление во всех шинах – 2,3 атм.

Измеряли динамику торможения профессиональным прибором V-Box Racelogic со скорости 80 до 5 км/ч до. Он с помощью GPS отслеживает различные результаты, однако нам для этого эксперимента нужны только скорость остановки и тормозной путь.

Сначала замеряли показатели на зимних шинах. Разгонялись примерно до 90 км/ч (прибор измерял показатели по скорости 80 км/ч) и резко тормозили "в пол". Audi Q5 оснащена электронными системами ABS, ESC, поэтому в этом случае от квалификации водителя мало что зависело – автомобиль выполнял упражнение с помощью электроники. Она работала отлично – автомобиль не заносило, он даже почти не "клевал носом", поскольку все тормозные механизмы работали штатно и слаженно. Об этом говорят и результаты, которые мало отличаются друг от друга. Таким образом провели по 10 торможений на зимних шинах и 10 – на летних. Показатели оказались следующими:

Результаты измерений:

Зимняя шина Время остановки – 2,8 с

Тормозной путь – 32.2 м Летняя шина Время остановки – 2.2 с

Тормозной путь – 24.6 м Скорость – 80-5 км/ч, прибор – V-Box Racelogic, 14.05.2021, t +18ºC Также в тему: независимый тест летних шин Как видно из результатов, на зимних шинах наш Audi Q5 останавливался в среднем за 2,8 секунды, на летних – за 2,2. Будто бы разница не очень большая – время реакции на появление препятствия у разных водителей может и превышать этих полсекунды. Однако если сравнить тормозной путь, то ситуация оказывается намного серьезнее. Для остановки со скорости 80 км/ч автомобиль проходит 24,6 метра на летней резине и 32,2 метра – на зимней. Разница – в 7,6 метра, то есть в полтора корпуса автомобиля! Иными словами, если в двух полосах движения с одинаковой скоростью ехали бы автомобили с зимними и летними шинами, то один бы остановился условно перед пешеходным переходом, а другой уже за ним! Последствия такого торможения нетрудно предсказать. Причем при более высокой температуре воздуха и использовании так называемых “скандинавских” шин разница будет еще более ощутимой! "Следует учесть, что данный эксперимент проводился в условиях, близких к идеальным, – говорит руководитель украинской группы по тестированию шин на европейских полигонах Tyres Testing Group Юрий Дацык. – Это были шины и автомобиль премиум-сегментов, поэтому результат торможения оказался очень хорошим. На самом деле украинские водители часто используют шины бюджетного сегмента, а автомобили – старые и не всегда на 100% исправные. При таких условиях тормозной путь в обоих случаях будет существенно большим".

Кроме тормозных свойств, зимние и летние шины имеют очень разные показатели управляемости на мокрой и сухой поверхностях. На зимних шинах автомобиль с большим опозданием реагирует на резкие повороты руля в экстремальных ситуациях, то есть при необходимости быстрого объезда пешехода, автомобиля или другого препятствия сделать такой маневр успешно маловероятно.

Кроме того, если вы решили "добить" старые зимние шины летом, имейте в виду, что устойчивость к аквапланированию (т.е. способность безопасно ездить в дождь) на таких шинах очень низкая. Кроме того, использование зимних шин летом негативно сказывается на экономичности автомобиля. Не надо забывать и о чрезмерном износе более мягкой зимней шины и пересыхание ее резины летом. Все это значительно ухудшит ее свойства следующей зимой. А если вы решили проезжать на "зиме" все лето – скорее всего, до следующей зимы она не выдержит.

Впрочем, главный вывод нашего эксперимента – на зимних шинах почти так же опасно ездить летом, как и на летних – зимой. Поэтому если вы еще не сменили зимние шины на своем авто, немедленно ищите ближайший шиномонтаж! И покупайте только те шины, которые в независимых испытаниях занимают высокие позиции.