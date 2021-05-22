Журналісти "Авто24" випробували гальмівний шлях на зимових та літніх шинах за температури повітря 18 градусів Цельсія.

Хоча більшість водіїв знають, що заміну шин на сезонні треба проводити при середньодобовій температурі 7оС, не всі дотримуються цієї рекомендації. Але якщо восени наслідки ігнорування заміни шин видно усім через масові аварії під час першої ожеледиці, то навесні це не так помітно. Однак наш експеримент довів: наслідки їзди на зимових шинах влітку дуже схожі!

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Експеримент з гальмування ми провели на рівній асфальтовій дорозі за температури 18оС на автомобілі Audi Q5. Для нього використали два комплекти популярних в Україні шин преміум-класу одного розміру – 235/55 R19. Зимові шини – Bridgestone Blizzak, літні – Continental Premium Contact 6, тиск в усіх шинах – 2,3 атм.

Вимірювали динаміку гальмування професійним приладом V-Box Racelogic зі швидкості 80 до 5 км/год. Він за допомогою GPS відстежує різноманітні результати, однак нам для цього експерименту потрібні лише швидкість зупинки та гальмівний шлях.

Спочатку заміряли показники на зимових шинах. Розганялися десь до 90 км/год (прилад вимірював показники зі швидкості 80 км/год) та різко гальмували "в підлогу". Audi Q5 обладнана електронними системами ABS, ESC, тож в цьому випадку від кваліфікації водія мало що залежало – автомобіль виконував вправу за допомогою електроніки. Вона працювала відмінно – автомобіль не заносило, він навіть майже не "клював носом", тож усі гальмівні механізми працювали штатно і злагоджено. Про це говорять і результати, які мало відрізняються один від одного. Таким чином провели по 10 гальмувань на зимових шинах та 10 – на літніх. Показники виявились наступними:

Результати вимірювань:

Зимова шина Час зупинки – 2,8 с

Гальмівний шлях – 32.2 м Літня шина Час зупинки – 2.2 с

Гальмівний шлях – 24.6 м Швидкість – 80-5 км/год, прилад – V-Box Racelogic, 14.05.2021, t +18оC

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Як видно з результатів, на зимових шинах наш Audi Q5 зупинявся в середньому за 2,8 секунди, на літніх – за 2,2. Ніби-то різниця не дуже велика – час реакції на перешкоду у різних водіїв може й перевищувати цих пів секунди.

Однак якщо порівняти гальмівний шлях, то ситуація виявляється набагато серйознішою. Для зупинки зі швидкості 80 км/год автомобіль проходить 24,6 метра на літній гумі та 32,2 метра – на зимовій. Різниця – в 7,6 метра, тобто у півтора корпусу автомобіля! Іншими словами, якщо у двох смугах руху з однаковою швидкістю їхали б автомобілі з зимовими та літніми шинами, то один би зупинився умовно перед пішохідним переходом, а інший вже за ним! Наслідки такого гальмування неважко передбачити. Причому при вищій температурі повітря та використанні так званих “скандинавських” шин різниця буде ще більш відчутною!

"Слід врахувати, що даний експеримент проводитися в умовах, близьких до ідеальних, - говорить керівник української групи з тестування шин на європейських полігонах Tyres Testing Group Юрій Дацик. – Це були шини та автомобіль преміум-сегментів, тож результат гальмування виявися дуже добрим. Насправді українські водії часто використовують шини бюджетного сегменту, а автомобілі – старіші та не завжди на 100% справні. За таких умов гальмівний шлях в обох випадках буде суттєво більшим".

Окрім гальмівних властивостей, зимові та літні шини мають дуже різні показники керованості на мокрій та сухій поверхнях. На зимових шинах автомобіль з великим запізненням реагує на різкі повороти керма в екстремальних ситуаціях, тобто при потребі швидкого об’їзду пішохода, автомобіля чи іншої перешкоди зробити такий маневр успішно малоймовірно.

Крім того, якщо ви вирішили "добити" старі зимові шини влітку, майте на увазі, що стійкість до аквапланування (тобто здатність безпечно їздити в дощ) на таких шинах дуже низька. Окрім того, використання зимових шин влітку негативно позначається на економічності автомобіля. Не треба забувати й про надмірне зношування більш м'якої зимової шини и пересиханню її гуми влітку. Все це значно погіршить її властивості наступною зимою. Більш того, якщо ви вирішили проїздити на "зимі" все літо – швидше за все, до наступної зими вона не витримає.

Втім, найголовніший висновок нашого експерименту – на зимових шинах майже так само небезпечно їздити влітку, як і на літніх – взимку. Тож якщо ви ще не змінили зимові шини на своєму авто, негайно шукайте найближчий шиномонтаж! І купуйте лише ті шини, які в незалежних випробуваннях займають найвищі позиції.