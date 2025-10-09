DAF показав вантажівку масою 52 тонни: фото та характеристики

Перша версія вантажівки високого корисного навантаження та чудової маневровості складається з подвійного тандему та підйомної керованої задньої осі. Цей тридем на заводському шасі 10x4 FAF розроблено для важких будівельних робіт.

Як йдеться у пресрелізі виробника, до напрацювань з різними колісними версіями, найпотужніші з яких були 6x4, 8x2 8x4 та навіть 10х4, вперше додалася "десятка" колісної формули 10x4 в тридемному виконанні.

Щось подібне вже було

Раніше у продуктовій лінійці 2019 року виробник у співпраці з компанією Estepe (Нідерланди) вже виготовив п'ятивісний самоскид DAF CF480 з такою ж колісною формулою 10х4, який до України так і не доїхав й масовістю не порадував.

Він мав вантажність 30 тонн та загальну повну масою 49 тонн. Однак там задній колісний візок був у виконанні подвійного тандему.

Ось так виглядає тридемна версія самоскида DAF 10х4 зразка 2025 року (вгорі), а ось таким був самоскид 10х4 з заднім подвійним тандемом у 2019 році (внизу). Фото: DAF

Окрім цього, варто згадати ще одну версію шасі, яку DAF успівпраці з Ginaf показав у лютому 2024 року (фото нижче). Там презентовано нову конфігурацію мостів, що поєднує в собі FAD (подвійний передній міст) та FAW (потрійний задній міст).

Торішня версія п'ятивісника 10x4 з тандемним мостом та керованим подовжувальним мостом. Фото: DAF

Тридем “на зуб” ще не пробували

У нинішньому вигляді п'ятивісне заводське шасі 10x4 FAF оснащене двома передніми мостами на листових ресорах вантажністю 8 або 9 тонн та 34-тонним тридемом з пневматичною підвіскою. За конструкцією тридем складається з тандему з подвійним приводом (доступний з одинарним або маточильним редуктором) та гідравлічно керованого підіймального заднього моста.

Така конфігурація поєднує високу вантажність з видатною маневровістю. Окрім самоскидного виконання, таке шасі дуже універсальне під різні надбудови. Скажімо, два передні мости та відповідні навантаження на них дозволяють встановлювати високопродуктивні крани (КМУ) безпосередньо за кабіною.

Керований задній міст тридема розрахований на статичне навантаження 26 тонн, що є вирішальним для таких завдань, як завантаження та розвантаження важких контейнерів з гаковим навантажувачем, коли вся вага може тимчасово майже повністю лежати на останній осі.

Шасі FAF пропонується з трансмісіями, що включають ефективні двигуни PACCAR MX-11 та MX-13, а також автоматизовану коробку передач TraXon. Потужність коливається від 300 к.с. (220 кВт) до 530 к.с. (390 кВт).