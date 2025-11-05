Дальнобійників, які не можуть швидко відповісти англійською, масово звільняють

Про таку кількість водіїв, виведених з сектора автомобільних перевезень через недостатнє знання англійської мови, повідомило Міністерство транспорту.

Очільник цього відомства Шон Даффі на своїй Х-с торінці (Twitter) назвав конкретну цифру - 7248 водіїв комерційних вантажівок цього року були звільнені з роботи через невідповідність федеральним стандартам володіння англійською мовою (ELP).

Цей сплеск пов'язаний з виконавчим розпорядженням Білого дому, виданим у червні, яке відновило володіння англійською мовою як порушення. Розпорядження скасувало меморандум FMCSA 2016 року, який наказував офіцерам не відсторонювати водіїв виключно за невиконання вимог щодо англійської мови.

Хоча федеральні чиновники стверджують, що політика покращує безпеку, це правило зіткнулося з критикою з боку галузевих груп та перевізників уздовж південного кордону, які стверджують, що воно непропорційно впливає на двомовних або іспаномовних водіїв.

"Водій, який не здатен прочитати дорожні знаки або виконати вказівки офіцера, становить небезпеку для себе та інших", — пояснили у відомстві.

Ті, хто не пройшов перевірку, втрачають робоче місце практично миттєво. Водії можуть повернутися до професії лише після підтвердження необхідного рівня знань мови.

Під удар потрапили й роботодавці: транспортним компаніям загрожують штрафи від 10 до 50 тисяч доларів за кожного водія, який не відповідає мовним вимогам.

"У нас є водії, які роками безпечно працювали, але тепер їх виводять з обігу кваліфікованої робочої сили, бо вони не можуть достатньо швидко відповідати англійською під час зупинки на узбіччі дороги. Це не питання безпеки, а питання стилю спілкування. Ці водії знають правила, маршрути та клієнтів, але тепер їх відсувають на другий план через сприйняття мови" – сказав в інтерв’ю FreightWaves генеральний директор компанії Unimex з міста Фарр, штат Техас, Адальберто Камперо.