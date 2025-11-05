Дальнобойщиков, которые не могут быстро ответить на английском, массово увольняют

О таком количестве водителей, выведенных из сектора автомобильных перевозок из-за недостаточного знания английского языка, сообщило Министерство транспорта.

Глава этого ведомства Шон Даффи на своей Х-с торинке (Twitter) назвал конкретную цифру - 7248 водителей коммерческих грузовиков в этом году были уволены с работы из-за несоответствия федеральным стандартам владения английским языком (ELP).

Этот всплеск связан с исполнительным распоряжением Белого дома, изданным в июне, которое восстановило владение английским языком как нарушение. Распоряжение отменило меморандум FMCSA 2016, который предписывал офицерам не отстранять водителей исключительно за невыполнение требований по английскому языку.

Хотя федеральные чиновники утверждают, что политика улучшает безопасность, это правило столкнулось с критикой со стороны отраслевых групп и перевозчиков вдоль южной границы, которые утверждают, что оно непропорционально влияет на двуязычных или испаноязычных водителей.

"Водитель, который не способен прочитать дорожные знаки или выполнить указания офицера, представляет опасность для себя и других", – пояснили в ведомстве.

Те, кто не прошел проверку, теряют рабочее место практически мгновенно. Водители могут вернуться к профессии только после подтверждения необходимого уровня знаний языка.

Под удар попали и работодатели: транспортным компаниям грозят штрафы от 10 до 50 тысяч долларов за каждого водителя, который не соответствует языковым требованиям.

"У нас есть водители, которые годами безопасно работали, но теперь их выводят из оборота квалифицированной рабочей силы, потому что они не могут достаточно быстро отвечать на английском во время остановки на обочине дороги. Это не вопрос безопасности, а вопрос стиля общения. Эти водители знают правила, маршруты и клиентов, но теперь их отодвигают на второй план из-за восприятия языка" – сказал в интервью FreightWaves генеральный директор компании Unimex из города Фарр, штат Техас, Адальберто Камперо.