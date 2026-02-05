Де екстремальні погодні умови дошкуляють водіям найбільше

Рішенням місцевих органів влади та урядових інститутів у багатьох регіонах рух повністю перекрито. В мережі зустрічається все більше повідомлень про негоду й звернення до учасників дорожнього руху та транспортників відкласти поїздки, де це можливо.

Як повідомляє transport-online.nl, у разі виїзду на автодороги водіям потрібно бути вкрай обережними, особливо в провінційній глибинці, де слід уникати самостійного виїзду на шляхи, краще формуватися в невеличкі колони і таким чином рушати в дорогу.

Португалія: надзвичайний стан продовжено

У Португалії влада продовжила надзвичайний стан до 8 лютого 2026 року в кількох муніципалітетах, постраждалих від шторму "Крістін".

Де саме надвичайний стан:

Абрантеш;

Коїмбра;

Лейрія;

Томар;

Віла-Велья-ді-Родау.

У нещодавно постраждалих районах, таких як Агеда та Авейру, також було оголошено надзвичайний стан.

Подорожі не рекомендуються, де це можливо, через постійні ризики, спричинені екстремальними погодними умовами.

Іспанія: сильні шторми в Андалусії

В Іспанії також негода наробила лиха. У великих частинах Андалусії спостерігаються сильні пориви вітру та зливові дощі. Іспанська державна метеорологічна служба AEMET оголосила червоний рівень попередження про погоду.

Для району навколо Ронди оголошено надзвичайний рівень небезпеки. Іспанська влада наполегливо радить утриматися від подорожей та активного відпочинку на свіжому повітрі, а також дотримуватися вказівок служб екстреної допомоги.

Стихійне лихо, спричинене штормом ."Леонардо", докорінно змінило повсякденне життя в Іспанії. В Андалусії заняття скасовано майже у всіх школах, окрім шкіл провінції Альмерія, а тисячі мешканців були змушені покинути свої домівки в Кадісі, Малазі та Хаені.

Дорожній рух паралізовано, десятки автомагістралей недоступні для транспорту, що створює серйозні труднощі для місцевих жителів та служб екстреної допомоги.

Шторм "Леонардо" прибув до регіону лише через кілька днів після того, як шторм "Крістін" залив усі дороги сміттям, деревами й практично паралізував рух. Фото: сайт thetraveler.org

Німеччина: червоний код через сніг та крижаний дощ

5 лютого 2026 року у східній Німеччині йде сильний сніг та крижаний дощ. У значній частині Саксонії та Бранденбурга діє червоний рівень небезпеки.

Вже відомі чмсленні випадки з перебоями у русі транспорту. Учасників дорожнього руху просять здійснювати лише необхідні поїздки та суворо дотримуватися вказівок місцевої влади.

Сильний крижаний дощ порушує подорожі, скасовано рейси, перекрито деякі дороги. Це все спричиняє великий туристичний хаос по всій Німеччині та Європі

Автомобільний транспорт у Берліні та інших постраждалих регіонах Німеччини сильно порушений. Громадський транспорт працює із затримками, а дороги залишаються обледенілими, що збільшує ризик аварій та уповільнює рух.

Перевізникам та постачальникам логістичних послуг рекомендується враховувати затримки та можливе перекриття доріг у згаданих регіонах.

Через сильний крижаний дощ та заледенілі вулиці у Берліні практично припинився рух транспорту. Фото: сайт travelandtourworld.com

Україна тримається, але негода лютує

Лише ранок 5 лютого та частково день приніс Україні 259 дорожньо-транспортних пригод. За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, майже третина з них сталася у столичному регіоні; поблизу Києва ускладнений рух транспорту в напрямку столиці на Житомирській трасі.

Українські дороги стали малолюдними, транспорту поменшало – водіїї їдуть лише в нагальних справах. Фото: патрульна поліція

З початку доби, станом на 22:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

по Україні – 1164 виклики про ДТП, з яких 151 виклик ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані та загиблі;

Водіїв закликали суворо дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів, особливо на гірських перевалах та відкритих ділянках доріг, а також бути обережними під час руху по мостах та естакадах, де може утворюватися ожеледиця.

"За можливості рекомендуємо утриматися від поїздок за складних погодних умов, перевіряти технічний стан транспортних засобів та враховувати актуальну дорожню інформацію перед виїздом" – зазначив Білошицький.

Хай там як, а в деяких регіонах Європи зимовій погоді радіють, бо снігу там не бачили вже кілька років. Фото: Freepik