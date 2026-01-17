Де зробили "теплі дороги" і чи працює ця технологія взимку

Експериментальну ділянку дороги довжиною 7,5 кілометра побудували в китайській провінції Сичуань. Вона стала частиною нової швидкісної автомагістралі Лешань Січан, що відкрилася 1 січня цього року.

Як пише sc.people.com.cn , на ділянці Лейбо згаданої вище швидкісної траси застосовано інноваційну інтелектуальну систему сніготанення з теплими трубками. По суті, це аналог "підігріву підлоги", але перенесений на дорожне полотно. Рішення ефективно забезпечує проїзд проблемними місцями, спричиненими накопиченням снігу та льоду на високогірних дорогах взимку.

Високо в горах й далеко від цивілізації

Дорога проходить через складну гірську місцевість з численними віадуками та тунелями. Система підігріву застосована на ділянках з найбільшими зимовими ризиками. Тут субтропічна гірська кліматична зона. Вона характеризується "чотирма сезонами в одній горі та різною погодою в десяти різних місцях".

Через значний перепад висоти (1500-2100 метрів) поперечний рельєф гірських хребтів, регіон характеризується дуже примхливим характером, добові перепади температури перевищують 15°C.

У найбільш проблемних місцях автомагістралі облаштовано підігрів доріг. Всього зроблено 27 ділянок загальною довжиною приблизно 7,5 кілометра.

Підігрів зроблено не суцільно по полотну, а вибірково в найбільш проблених місцях доріг та колійно в майже трьох десятках місць швидкісної дороги. Фото: сайт sc.people.com.cn.

З акцентом не ощадливість

Усі рішення базуються на нагрівальних кабелях діаметром 0,8 сантиметра, розташованих приблизно на 15 сантиметрів під поверхневою дорогою. Ці кабелі розводять рідину, нагріту теплими насосами, підтримуючи температуру приблизно 50-60 градусів Цельсія.

Такої температури достатньо, щоб запобігти утворенню льоду на дорожньому покритті або накопиченому снігу. Уже доведено, що система після включення розтопила 20 сантиметрів снігу за п'ять нічних годин і перші ранкові машини пройшли по безпечній дорозі.

Вся система розроблена для покриття двох смуг руху в кожному напрямку, але вона не розподілялася по всій ширині дорожнього покриття. Натомість було докладено зусиль, щоб дотриматися колії автомобіля, проклавши дві вузькі лінії кабелів, кожна завширшки приблизно 40 сантиметрів – готова колія.

Система підігріву дорожнього покриття розроблена для автоматичного вмикання після виявлення певних погодних умов. Це досягається за допомогою 129 датчиків та вдосконаленої системи керування.

Спектральний тепловий слід дороги з підігрівом чітко демонструє місця пролягання труб системи. Фото: Фото: сайт sc.people.com.cn.

Не Китаєм придумано

Вартість інновації з системою підігріву не розголошується. Однак тут варто відзначити, що китайці не перші в таких інвестиціях. Британці експериментували з підігрівом тротуарів ще в 1960-х роках, але згодом відмовилися через скорочені експлуатаційні витрати. Але піонери також не вони.

Редакція Авто24 проаналізувала цю тему в європейській локації та вияснила, що технологія підігріву доріг й тротуарів взимку найбільш поширена у країнах Північної Європи.

Де саме і як використовують "теплу дорогу":

Ісландія – світовий лідер у цій галузі. Завдяки достатку дешевої геотермальної енергії, у Рейк'явіку та інших містах під тротуарами й дорогами прокладено труби з гарячою водою. Це дозволяє автоматично розтоплювати сніг і запобігати ожеледиці без використання солі чи спецтехніки.

Норвегія – у великих містах (наприклад, в Осло) широко практикують підігрів тротуарів, площ та пандусів. Часто для цього використовують електричні кабелі або надлишкове тепло від промислових об'єктів.

Швеція – подібні системи дій у Стокгольмі та інших великих містах, де підігрів тротуарів підтримує чистоту пішохідних зон у морозні періоди.

Фінляндія – хоча країна більш відома ефективним збиранням снігу, у центрі Гельсінкі також є ділянки тротуарів із підігрівом, які працюють за рахунок тепломереж.

Ми також не гірші

Перед війною у Солом'янському районі Києва на ділянці тротуару вздовж вулиць Івана Пулюя та Кадетський гай, облаштували систему підігріву. Роботи велися в рамках проекту "Безпечні тротуари". Він передбачав відновлення плиткового і асфальтового покриття тротуарів і доріг, монтаж системи підігріву частин тротуару.

У чому перевага

Такі системи дозволяють містам економити на прибиранні вулиць та зменшують травматизм пішоходів. Не варто забувати, що нинішні транспортні засоби для прибирання снігу й боротьби з ожеледицею працюють на викопному паливі й двигуні внутрішнього згоряння не сприяють екології.

Теплі вулиці й тротуари в Рейк'явіку стали звичним явищем і суттєво впливають на безпеку. Фото: з відкритих джерел

Використання дороги із підігрівом має низку переваг: