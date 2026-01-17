Где сделали "теплые дороги" и работает ли эта технология зимой

Экспериментальный участок дороги длиной 7,5 километра построили в китайской провинции Сычуань. Он является частью новой скоростной автомагистрали Лешань Сичан, открывшейся 1 января этого года.

Как пишет sc.people.com.cn , на участке Лейбо упомянутой выше скоростной трассы применена инновационная интеллектуальная система снеготаяния с теплыми трубками. По сути, это аналог "подогрева пола", но перенесенный на дорожное полотно. Решение эффективно обеспечивает проезд проблемными местами, вызванными накоплением снега и льда в условиях высокогорной дороги зимой.

Высоко в горах и вдали от цивилизации

Дорога проходит через сложную горную местность с многочисленными виадуками и тоннелями. Система подогрева применена на участках с наибольшими зимними рисками. Здесь субтропическая горная климатическая зона. Она характеризуется "четырьмя сезонами в одной горе и разной погодой в десяти разных местах".

Из-за значительного перепада высоты (1500-2100 метров) поперечный рельеф горных хребтов, регион характеризуется очень изменчивым характером, суточные перепады температуры здесь превышают 15°C.

В наиболее проблемных местах автомагистрали обустроен подогрев дорог. Всего сделано 27 участков общей протяженностью примерно 7,5 километров.

Подогрев сделано не сплошь по полотну, а выборочно в наиболее проблемных местах дорог и колейно в почти трех десятках мест скоростной дороги. Фото: сайт sc.people.com.cn.

С акцентом не бережливость

Все решения базируются на нагревательных кабелях диаметром 0,8 сантиметра, расположенных примерно на 15 сантиметров под поверхностной дорогой. Эти кабели разводят жидкость, нагретую теплыми насосами, поддерживая температуру примерно 50-60 градусов Цельсия.

Такой температуры достаточно, чтобы предотвратить образование льда на дорожном покрытии или накопленние снега. Уже доказано, что система после включения растопила 20 сантиметров снега за пять ночных часов и первые утренние машины прошли по безопасной дороге.

Вся система разработана для покрытия двух полос движения в каждом направлении, но она не распределялась по всей ширине дорожного покрытия. Вместо этого были приложены усилия, чтобы продублировать колейность автомобиля, проложив две узкие линии кабелей, каждая шириной примерно 40 сантиметров – готовая колея.

Система подогрева дорожного покрытия разработана для автоматического включения после обнаружения определенных погодных условий. Это достигается с помощью 129 датчиков и усовершенствованной системы управления.

Спектральный тепловой след дороги с подогревом четко демонстрирует места пролегания труб системы. Фото: Фото: сайт sc.people.com.cn.

Не Китаем придумано

Стоимость инновации с системой подогрева не разглашается. Однако здесь стоит отметить, что китайцы не первые в таких инвестициях. Британцы экспериментировали с подогревом тротуаров еще в 1960-х годах, но впоследствии отказались из-за сокращенных эксплуатационных расходов. Но пионеры также не они.

Редакция Авто24 проанализировала эту тему в европейской локации и выяснила, что технология подогрева дорог и тротуаров зимой лучше всего распространена в странах Северной Европы.

Где именно и как используют "теплую дорогу":

Исландия – мировой лидер в этой области. Благодаря изобилию дешевой геотермальной энергии, в Рейкьявике и других городах под тротуарами и дорогами проложены трубы с горячей водой. Это позволяет автоматически растапливать снег и предотвращать гололед без использования соли или спецтехники.

Норвегия – в крупных городах (например, в Осло) широко практикуют подогрев тротуаров, площадей и пандусов. Часто для этого используют электрические кабели или избыточное тепло от промышленных объектов.

Швеция – подобные системы действий в Стокгольме и других крупных городах, где подогрев тротуаров поддерживает чистоту пешеходных зон в морозные периоды.

Финляндия – хотя страна более известна эффективным сбором снега, в центре Хельсинки также есть участки тротуаров с подогревом, которые работают за счет теплосетей.

Мы тоже не хуже

Перед войной в Соломенском районе Киева на участке тротуара вдоль улиц Ивана Пулюя и Кадетского гай, обустроили систему подогрева. Работы велись в рамках проекта "Безопасные тротуары". Он предусматривал восстановление плиточного и асфальтового покрытия тротуаров и дорог, монтаж системы подогрева частей тротуара.

В чем преимущество

Такие системы позволяют городу єкономить на уборке улиц и уменьшают травматизм пешеходов. Не стоит забывать, что нынешние транспортные средства для уборки снега и борьбы с гололедом работают на ископаемом топливе и двигатели внутреннего сгорания не способствуют экологии.

Теплые улицы и тротуары в Рейкьявике стали привычным явлением и существенно влияют на безопасность. Фото: из открытых источников

Использование дороги с подогревом имеет ряд преимуществ: