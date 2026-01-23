Де найбільші затори у світі: аналіз трафіку

Індекс дорожнього руху TomTom за підсумками 2025 року зафіксував глобальне погіршення ситуації з міським трафіком. Зі зростанням населення мегаполісів та збільшенням кількості поїздок дорожні мережі в більшості країн працюють на межі можливостей. Аналітики компанії відзначають, що керування транспортними потоками стало складнішим, ніж будь-коли за останні 15 років спостережень.

Загальносвітова тенденція вказує на зростання як рівня заторів, так і середнього часу поїздки на один кілометр. Найбільш помітне погіршення зафіксоване у таких містах, як Лондон, Бангалор, Дублін, Мехіко, Барселона, Афіни, Мілан, Росаріо, Хіросіма та Сан-Франциско. Із майже 500 досліджених міст лише у 34 у 2025 році час у дорозі скоротився порівняно з 2024 роком.

Водночас за показником рівня заторів, який враховує різницю між ідеальним часом руху та реальними умовами, позитивну динаміку продемонстрували 125 міст. Серед них Гронінген, Кіль, Новий Орлеан, Париж, Рим, Мумбаї та Ер-Ріяд. Проте детальніший аналіз показує, що реальне покращення для водіїв було обмеженим: лише 24 міста змогли зменшити фактичний час поїздки, а лише 11 — покращили показники руху у вільному потоці. У багатьох випадках зниження рівня заторів пояснюється не прискоренням руху, а змінами інфраструктури, зниженням швидкісних лімітів та розвитком велосипедних зон.

Серед міст із позитивною динамікою виділяється Нью-Йорк. У 2025 році середній час поїздки тут скоротився приблизно на 1 відсоток. Це пов’язують із впровадженням плати за в’їзд у центральні райони Манхеттена та розширенням велосипедної інфраструктури. Однак у другій половині року тенденція знову змінилася у бік зростання заторів, що свідчить про нестійкий характер досягнутих результатів.

Найповільнішими центрами міст у світі у 2025 році стали:

Барранкілья, Колумбія — 3 хвилини 40 секунд на кілометр. Лондон, Велика Британія — 3 хвилини 38 секунд на кілометр. Бангалор, Індія — 3 хвилини 37 секунд на кілометр.

За рівнем перевантаженості лідерами стали:

Мехіко — рівень заторів 75,9. Бангалор — 74,4. Дублін — 72,9.

Ці міста не завжди є найповільнішими за абсолютним часом поїздки, проте саме вони демонструють найбільше відставання від умов вільного руху, що створює максимальний стрес для водіїв і логістичних систем.

Окрему увагу аналітики приділяють містам, де ситуація різко погіршилася. Найбільше уповільнення руху зафіксовано у Сальто (Уругвай), де час у дорозі зріс більш ніж на 12 відсотків. Значне погіршення також відбулося у Сірак’юзах, Міннеаполісі, Сан-Франциско та Інсбруку.

Цікавим прикладом є Лос-Анджелес. Місто залишається найбільш перевантаженим у США за рівнем заторів, однак завдяки високій частці автомагістралей середній час поїздки тут відносно низький. Це підтверджує висновок TomTom: будівництво нових швидкісних доріг саме по собі не вирішує проблему заторів, але робить життя автомобілістів значно кращим.

Аналіз ширших агломерацій показує, що проблема виходить далеко за межі центрів міст. Найбільш перевантаженими мегаполісами стали Арекіпа, Богота та Мумбаї. Найповільнішим метрополітенським регіоном знову виявилася Барранкілья.

Загальний висновок звіту TomTom однозначний: у 2025 році глобальний дорожній рух продовжив деградувати. Попри точкові успіхи окремих міст, більшість мегаполісів стикається зі зростаючим навантаженням. Експерти підкреслюють, що без активного впровадження транспортного планування, розвитку громадського транспорту та використання великих масивів даних для оптимізації потоків проблема заторів лише посилюватиметься.