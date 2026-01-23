Где самые большие пробки в мире: анализ трафика

Индекс дорожного движения TomTom по итогам 2025 года зафиксировал глобальное ухудшение ситуации с городским трафиком. С ростом населения мегаполисов и увеличением количества поездок дорожные сети в большинстве стран работают на пределе возможностей. Аналитики компании отмечают, что управление транспортными потоками стало сложнее, чем когда-либо за последние 15 лет наблюдений.

Общемировая тенденция указывает на рост как уровня пробок, так и среднего времени поездки на один километр. Наиболее заметное ухудшение зафиксировано в таких городах, как Лондон, Бангалор, Дублин, Мехико, Барселона, Афины, Милан, Росарио, Хиросима и Сан-Франциско. Из почти 500 исследованных городов только в 34 в 2025 году время в пути сократилось по сравнению с 2024 годом.

В то же время по показателю уровня пробок, который учитывает разницу между идеальным временем движения и реальными условиями, положительную динамику продемонстрировали 125 городов. Среди них Гронинген, Киль, Новый Орлеан, Париж, Рим, Мумбаи и Эр-Рияд. Однако более детальный анализ показывает, что реальное улучшение для водителей было ограниченным: только 24 города смогли уменьшить фактическое время поездки, а только 11 - улучшили показатели движения в свободном потоке. Во многих случаях снижение уровня пробок объясняется не ускорением движения, а изменениями инфраструктуры, снижением скоростных лимитов и развитием велосипедных зон.

Среди городов с положительной динамикой выделяется Нью-Йорк. В 2025 году среднее время поездки здесь сократилось примерно на 1 процент. Это связывают с внедрением платы за въезд в центральные районы Манхэттена и расширением велосипедной инфраструктуры. Однако во второй половине года тенденция снова изменилась в сторону роста пробок, что свидетельствует о неустойчивом характере достигнутых результатов.

Самыми медленными центрами городов в мире в 2025 году стали:

Барранкилья, Колумбия - 3 минуты 40 секунд на километр. Лондон, Великобритания - 3 минуты 38 секунд на километр. Бангалор, Индия - 3 минуты 37 секунд на километр.

По уровню перегруженности лидерами стали:

Мехико - уровень пробок 75,9. Бангалор - 74,4. Дублин - 72,9.

Эти города не всегда являются самыми медленными по абсолютному времени поездки, однако именно они демонстрируют наибольшее отставание от условий свободного движения, что создает максимальный стресс для водителей и логистических систем.

Отдельное внимание аналитики уделяют городам, где ситуация резко ухудшилась. Наибольшее замедление движения зафиксировано в Сальто (Уругвай), где время в пути выросло более чем на 12 процентов. Значительное ухудшение также произошло в Сиракьюзах, Миннеаполисе, Сан-Франциско и Инсбруке.

Интересным примером является Лос-Анджелес. Город остается наиболее перегруженным в США по уровню пробок, однако благодаря высокой доле автомагистралей среднее время поездки здесь относительно низкое. Это подтверждает вывод TomTom: строительство новых скоростных дорог само по себе не решает проблему пробок, но делает жизнь автомобилистов значительно лучше.

Анализ более широких агломераций показывает, что проблема выходит далеко за пределы центров городов. Наиболее перегруженными мегаполисами стали Арекипа, Богота и Мумбаи. Самым медленным метрополитенским регионом снова оказалась Барранкилья.

Общий вывод отчета TomTom однозначен: в 2025 году глобальное дорожное движение продолжило деградировать. Несмотря на точечные успехи отдельных городов, большинство мегаполисов сталкивается с растущей нагрузкой. Эксперты подчеркивают, что без активного внедрения транспортного планирования, развития общественного транспорта и использования больших массивов данных для оптимизации потоков проблема пробок будет только усиливаться.