Количество автомобилей в столице растет, налоги платятся, но дорог и мест для парковки больше не становится. Почему так происходит рассказал один из чиновников киевской мэрии.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал изданию obozrevatel.com почему город так активно борется с автомобилистами и что, по его мнению, нужно сделать, чтобы пробки исчезли с Киевских дорог.

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Вы уже год работаете на должности заместителя председателя КГГА. Почему, по вашему мнению, у нас такая ситуация с пробками?

Сегодняшние пробки не образовались за один день. Наш город – это ежедневно до 4 миллионов человек: те, которые здесь живут и те, которые приезжают. Нас становится больше. И в городе постоянно растет пользование автомобилями.

С 2015 года количество автомобилей на дорогах Киева увеличилось вдвое. Если в 2015 году эта цифра составляла чуть более 600 тысяч автомобилей, то на сегодня январский пик, которые зафиксировали муниципальные камеры, составляет 1,13 миллиона машин.

Из них 60% – киевляне, 30% – это жители пригорода, и еще 10% – это транзит. По данным камер Центра организации дорожного движения каждый день через Киев проезжают более 4,5 тысячи грузовых авто, и это наносит значительную нагрузку на транспортную систему столицы. Для понимания – поставив их в ряд, получим цепь длиной 90 км, то есть расстояние от центра Киева до Белой Церкви.

На протяжении последних лет задержки движения в Киеве постепенно росли, параметры движения ухудшались, что привело к тому, что сегодня среднестатистический киевлянин проводит в пробках почти целый отпуск на год.

Это впечатляет. Есть ли какое-то решение – как вернуть отпуск киевлянам?

Киеву необходима интеллектуальная транспортная система. Она способна предвидеть пробку еще до того, как она возникнет, и перенаправить автомобильные потоки на менее загруженные участки дорог. Для этого не надо капитальные финансовые вложения в строительство развязок. Это возможно сделать только благодаря интеллектуальным математическим решениям и новым технологиям управления трафиком. Такие решения являются алгоритмически сложными, они производятся не людьми, а программными комплексами, искусственным интеллектом, который в режиме онлайн собирает массив информации, анализирует его и автоматически принимает решение по оптимизации трафика.

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За прошлый год мы провели консультации с мировыми компаниями-лидерами, которые имеют опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем в городах по всему миру. Они предоставили свои отчеты по результатам проведенного анализа настоящего положения дел и предложения различных подходов по реализации ИТС в г. Киеве. По состоянию на сейчас новосозданное управление городской мобильности Департамента транспортной инфраструктуры КГГА изучает все возможные варианты реализации проекта ИТС в нашем городе.

К концу этого года мы поймем, сколько для этого необходимо ресурсов и времени. В 2022 году профильный департамент должен сформулировать бюджетное предложение и передать его в Киевский городской совет, который ответственен за формирование бюджета.

То есть раньше чем через год не стоит ждать никаких изменений?

Понимая реальное положение дел, в прошлом году мы начали реформу транспортной отрасли и сейчас работаем одновременно в нескольких направлениях.

Парковка. 30% пробок в центре города состоят из автомобилей, ищущих парковку. Хаотично припаркованные автомобили, в том числе на дороге, на полосах общественного транспорта, иногда даже на двух полосах – значительно повышают количество пробок.

Удобно припарковаться в центре, чтобы для каждого нашлось место, просто невозможно. Мировой опыт говорит, что количество пробок кардинально снижается, если на каждой парковке есть минимум 15% свободных машиномест. Тогда водитель всегда найдет место, где оставить свое авто, не будет гонять кругами и останавливать других.

Задачей №1 было установить четкие и обоснованные границы каждой из парковочных зон. Мы впервые заказали качественную аналитику у уважаемой компании относительно спроса на каждую из наших 514 парковочных площадок. "А + С Украина" провела исследование на основании реальных математических данных, полученных у мирового лидера в сфере GPS-статистики и разумной мобильности – платформы Tomtom.

В результате такого исследования мы получили математически обоснованные рекомендации относительно необходимости изменения границ I и II тарифных зон парковки. Транспортные планировщики фактически дали нам ответ на вопрос, в каких точках города автомобилей настолько много, что для их рассеивания необходимо применить более высокий тариф.

Результаты исследования были немедленно имплементированы, мы приняли и презентовали новые парковочные зоны города Киева, которые действуют на сегодня.

И Шаг №2 – это тариф на парковку. Мировой практикой доказано: пробок становится значительно меньше, если автомобили начинают меньше ехать в центр и больше оставаться в спальных районах. По этим основаниям стоимость парковки в первой и второй зоне выросла до 35 и 25 грн в час, в соответствии с коэффициентами нагруженности на каждую парковочную площадку. При этом стоимость парковки в III зоне осталась неизменной – 5 грн/час.

Общественный транспорт. Современный, качественный и комфортный общественный транспорт – это то, что разгрузит наши дороги. Одна автомобильная полоса перевозит до 2 тысяч человек в час, одна автобусная полоса – до 5 тысяч, трамвай – до 9 тысяч.

Но водители в основном не рассматривают общественный транспорт, как альтернативу частному.

Да, поэтому мы хотим вернуть их доверие к общественному транспорту – он удобный, быстрый и дешевый.

Как отмечал мэр Киева Виталий Кличко в своем годовом отчете, город целенаправленно пополняет парк новыми автобусами и троллейбусами. В общем, с 2015-го по 2021-й годы закуплено 307 новых автобусов, 139 троллейбусов и 76 трамваев. В планах на этот год приобрести еще 110 новых автобусов, 160 троллейбусов, 19 трамваев и 17 электробусов.

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Мы ускоряем движение общественного транспорта относительно основного потока. Обустроено уже 120 км полос общественного транспорта, и до конца этого года планируем обустроить еще 50 км выделенных полос. Часть из них зашиваем делиниаторами, чтобы исключить ими движение автомобилей.

Мы постепенно вводим новое качество пассажирских перевозок, и уже установили новые критерии для перевозчиков. Это – вместимость автобусов не менее 60 пассажиромест, поддержание температурного режима в салонах, отсутствие шумового и визуального загрязнения, информационные таблички на двух языках с навигацией по маршруту, обслуживание исключительно на государственном языке, инклюзивность, типичная униформа водителя, унифицированный плакат с информацией о перевозчике и водителе, камеры видеонаблюдения и тому подобное.

Легкий персональный транспорт. Еще одной альтернативой частному автомобилю являются велосипеды и другой легкий персональный транспорт. Киев за последние годы становится все более дружественным к велосипедистам. Мы уже обустроили 140 километров велодорожек и запроектировали еще более 100 километров.