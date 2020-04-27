Незважаючи на меншу кількість автотранспорту в центрі столиці, автовласники продовжують паркуватись на заборонених місцях.

Під час карантину транспорту в столиці помітно зменшилось, отож тепер знайти місце для паркування стало легше. Однак порушники все одно не хочуть шукати вільне місце і залишають авто там, де їм зручно, незважаючи на правила дорожнього руху. Це може бути місце для особи з інвалідністю, поблизу пішохідного переходу чи виїзду з двору.

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За всі ці правопорушення доведеться відповідати. Так, якщо автомобіль евакуювали, доведеться викласти близько 1700-1800 грн, якщо поліція помітила авто на місці для особи з інвалідністю – штраф у 1020 грн. Все це – у рейді активістів «ЗупиниЛося».

Дивіться, як паркуються в центрі Києва під час карантину:

Нагадаємо, як билися і погрожували активістам "ЗупиниЛося".