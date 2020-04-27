Несмотря на меньшее количество автотранспорта в центре столицы, автовладельцы продолжают парковаться в запрещенных местах.

Во время карантина транспорта в столице стало заметно меньше, поэтому теперь найти парковочное место стало легче. Однако нарушители все равно не хотят искать свободное место и оставляют авто там, где им удобно, несмотря на правила дорожного движения. Это может быть место для лица с инвалидностью, возле пешеходного перехода или выезда со двора.

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За все эти правонарушения придется отвечать. Так, если автомобиль эвакуировали, придется выложить около 1700 – 1800 грн, если полиция заметила авто на месте для человека с инвалидностью – штраф в 1020 грн. Все это – в рейде активистов “ОстановиЛося”.

Смотрите, как паркуются в центре Киева во время карантина:

Напомним, как дрались и угрожали активистам "ОстановиЛося".