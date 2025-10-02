Де у Європі побудуть нові стоянки для фур

Надалі ця цифра буде тільки зростати, що ускладнить ситуацію на європейських дорогах як з безпеки перевезень, графіка відпочинку водіїв, так і стимулюватиме крадіжки вантажів з транспорту. Про давно назрілу проблему та її вирішення пише trasportoeuropa.it.

Прогноз також невтішний. Експерти зазначають, що у разі відсутності інвестицій будівництво нових безпечних стоянок, а також виділення під ці проєкти земельних ділянок, дефіцит до 2040 року вийде на позначку 483 000 паркомісць.

При цьому додано розділ про низьку якістю деяких теперішніх стоянок. Аналіз показав відповідність сучасним стандартам безпечних та надійних паркувальних зон для вантажівок лише частини теперішньої інфраструктури. При цьому, визначена станом на 2019 рік сертифікація менше 3% безпечних стоянок до нинішнього часу у кращий бік практично не зросла.

Таким чином, очікуються подальші негативні наслідки для безпеки та економіки. За даними Комісії, три чверті крадіжок вантажів відбуваються в незахищених районах, що, за оцінками, щорічно завдає сектору збитків у розмірі 8,2 мільярда євро.

Вісімдесят п'ять відсотків операторів повідомили про випадки крадіжки або вандалізму, а відсутність належного обладнання також впливає на умови праці водіїв, посилюючи, за оцінками, нестачу приблизно 500 000 водіїв.

Рецепт поки не розробили. Для розв'язання проблеми хоча б частково Європейська Комісія оголосила конкурс пропозицій CEF Transport. Його результати були оголошені в липні 2025 року. Комісія відібрала 94 проекти на загальний обсяг фінансування 2,8 мільярда євро.

Значна частина ресурсів, 91 мільйон євро, була виділена на безпечні зони паркування вантажівок з метою зменшення дефіциту структурної потужності та якості, що негативно впливає на цей сектор.

За кошторисом в сучасних цінах таке фінансування дозволить побудувати або модернізувати понад 3400 сертифікованих станцій у десяти державах-членах.

Які країни обрано:

Австрія

Болгарія

Іспанія

Італія

Литва

Нідерланди

Німеччина

Румунія

Словенія

Франція

З цього списку, зробленого не по економічних показниках країн, а в алфавітному порядку, видно, що проєкти охоплюватимуть основні коридори TEN-T. Вони обирають різні рівні безпеки, від бронзового до платинового, що є критеріями класифікації безпеки та послуг водіїв.