Где в Европе построят новые стоянки для фур

В дальнейшем эта цифра будет только расти, что усложнит ситуацию на европейских дорогах как по безопасности перевозок, графика отдыха водителей, так и станет стимулировать кражи грузов из транспорта. О давно назревшей проблеме и ее решении пишет trasportoeuropa.it.

Прогноз также неутешительный. Эксперты отмечают, что в случае отсутствия инвестиций в строительство новых безопасных стоянок, а также выделение под эти проекты земельных участков, дефицит к 2040 году выйдет на отметку 483 000 паркомест.

При этом добавлен раздел о низком качестве некоторых нынешних стоянок. Анализ показал соответствие современным стандартам безопасных и надежных парковочных зон для грузовиков лишь части существующей инфраструктуры. При этом, определенная по состоянию на 2019 год сертификация менее 3% безопасных стоянок к нынешнему времени в лучшую сторону практически не выросла.

Таким образом, ожидаются дальнейшие негативные последствия для безопасности и экономики. По данным Комиссии, три четверти краж грузов происходят в незащищенных районах, что, по оценкам, ежегодно наносит сектору ущерб в размере 8,2 миллиарда евро.

Восемьдесят пять процентов операторов сообщили о случаях кражи или вандализма, а отсутствие надлежащего оборудования также влияет на условия труда водителей, усугубляя, по оценкам, нехватку примерно 500 000 водителей.

Рецепт пока не разработан. Для решения проблемы хотя бы частично Европейская Комиссия объявила конкурс предложений CEF Transport. Его результаты были объявлены в июле 2025 года. Комиссия отобрала 94 проекта на общий объем финансирования 2,8 миллиарда евро.

Значительная часть ресурсов, 91 миллион евро, была выделена на безопасные зоны парковки грузовиков с целью уменьшения дефицита структурной мощности и качества, что негативно влияет на этот сектор.

По смете в современных ценах такое финансирование позволит построить или модернизировать более 3400 сертифицированных станций в десяти государствах-членах.

Какие страны выбраны:

Австрия

Болгария

Испания

Италия

Литва

Нидерланды

Германия

Румыния

Словения

Франция

Из этого списка, сделанного не по экономическим показателям стран, а в алфавитном порядке, видно, что проекты будут охватывать основные коридоры TEN-T. Они затрагивают различные уровни безопасности, от бронзового до платинового, что является критериями классификации безопасности и услуг водителей.