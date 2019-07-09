Як виглядає карта Європи з урахуванням законодавчих обмежень на в’їзд та продаж бензинових і дизельних автомобілів.

Періодичність повідомлень про запровадження обмежень на експлуатацію автомобілів із двигунами внутрішнього згорання, які роблять на найвищому рівні у різних країнах, зросла. Десь створюють “зелені зони” в центральних частинах міст, в`їзд до яких заборонений усім, окрім електромобілів. В інших регіонах бензинові чи дизельні машини допускаються до експлуатації, але за умови відповідності еконормам не нижче Євро-5 або ж з обмеженням по року випуску. А ще десь склад відпрацьованих газів вимірюють просто на ходу.

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Втім, окрім обмежень, які розповсюджуються на сучасні автопарки, з’являються повідомлення від виробників або ж від місцевих урядів, в котрих декларується повна відмова або, іншими словами – заборона на продаж нових машин з бензиновими чи дизельними моторами.

Аби не наводити перелік окремих новин, а водночас побачити загальну картину із вже запровадженими обмеженнями чи заборонами на транспорт, який вже вважається екологічно-небезпечним, спеціалісти Greenpeace створили мапу, де позначили міста та країни, в яких почали або почнуть діяти регуляторні акти, спрямовані на зменшення або цілковите унеможливлення подальшої експлуатації автотранспорту з двигунами внутрішнього згорання.

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Україна на тій мапі поки залита сірим тлом, та не містить жодної кольорової цяточки, якими позначають запроваджені обмеження на ДВЗ. В чому, зрештою, нагальної потреби немає – наш парк електромобілів розвивається достатньо швидко, а покупці машин на електриці мають чимало (у порівнянні з рештою автомобілістів) преференцій, - і, можливо, скоро їх стане ще більше. А от багатьом європейцям вже скоро доведеться розпрощатись з бензиновими та дизельними автомобілями, та переходити на електричний транспорт майбутнього. Фактично, у примусовому порядку.

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